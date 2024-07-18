Паштет получится невероятно нежным, если приготовить его именно так: рецепт намазки из курицы

Для изготовления этого паштета нужно просто смешать все ингредиенты.

Куриный паштет – это не просто вкусная закуска, это настоящая кулинарная классика, всегда радующая своим нежным вкусом, ароматом и универсальностью. Его можно использовать как бутербродное основание, начинку для тарталеток, пирожков или просто подавать как самостоятельное блюдо. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного куриного паштета, который покорит ваши сердца и станет любимым блюдом на вашем столе.

Ингредиенты:

1 курица (около 1,5 кг)

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

100 г сливочного масла

100 мл сливок

1 чайная кровать соли

1/2 чайной ложки черного перца

1/4 чайной ложки мускатного ореха

1 пучок свежей зелени (по желанию)

Приготовление:

Подготовим курицу: курицу тщательно вымоем, разрежем на порционные куски. Обжарим курицу: в кастрюле разогреем сливочное масло. Добавим лук, нарезанный кубиками, и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь, натертую на крупной терке, и обжарим еще 5 минут. Добавляем курицу: бросаем в кастрюлю курицу, посолим, поперчим по вкусу и тушим на среднем огне в течение 30-40 минут, пока курица не будет готова. Добавляем чеснок и сливки: добавляем измельченный чеснок и сливки, перемешиваем. Тушим еще 5 минут. Измельчаем паштет: с помощью блендера измельчаем курицу и овощи до однородной массы. Добавляем мускатный орех и зелень: добавляем мускатный орех и свежую зелень (при желании), перемешиваем. Охлаждаем паштет: даем паштету охладиться до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2-3 часа. Приводим: подавайте паштет с хлебом, крекерами или овощами.

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