Паштет получится невероятно нежным, если приготовить его именно так: рецепт намазки из курицы
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Для изготовления этого паштета нужно просто смешать все ингредиенты.
Куриный паштет – это не просто вкусная закуска, это настоящая кулинарная классика, всегда радующая своим нежным вкусом, ароматом и универсальностью. Его можно использовать как бутербродное основание, начинку для тарталеток, пирожков или просто подавать как самостоятельное блюдо. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного куриного паштета, который покорит ваши сердца и станет любимым блюдом на вашем столе.
Ингредиенты:
- 1 курица (около 1,5 кг)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 100 г сливочного масла
- 100 мл сливок
- 1 чайная кровать соли
- 1/2 чайной ложки черного перца
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
- 1 пучок свежей зелени (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим курицу: курицу тщательно вымоем, разрежем на порционные куски.
- Обжарим курицу: в кастрюле разогреем сливочное масло. Добавим лук, нарезанный кубиками, и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь, натертую на крупной терке, и обжарим еще 5 минут.
- Добавляем курицу: бросаем в кастрюлю курицу, посолим, поперчим по вкусу и тушим на среднем огне в течение 30-40 минут, пока курица не будет готова.
- Добавляем чеснок и сливки: добавляем измельченный чеснок и сливки, перемешиваем. Тушим еще 5 минут.
- Измельчаем паштет: с помощью блендера измельчаем курицу и овощи до однородной массы.
- Добавляем мускатный орех и зелень: добавляем мускатный орех и свежую зелень (при желании), перемешиваем.
- Охлаждаем паштет: даем паштету охладиться до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2-3 часа.
- Приводим: подавайте паштет с хлебом, крекерами или овощами.
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