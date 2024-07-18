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Паштет получится невероятно нежным, если приготовить его именно так: рецепт намазки из курицы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот паштет станет отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ)
Этот паштет станет отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Для изготовления этого паштета нужно просто смешать все ингредиенты.

Куриный паштет – это не просто вкусная закуска, это настоящая кулинарная классика, всегда радующая своим нежным вкусом, ароматом и универсальностью. Его можно использовать как бутербродное основание, начинку для тарталеток, пирожков или просто подавать как самостоятельное блюдо. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного куриного паштета, который покорит ваши сердца и станет любимым блюдом на вашем столе.

Ингредиенты:

  • 1 курица (около 1,5 кг)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл сливок
  • 1 чайная кровать соли
  • 1/2 чайной ложки черного перца
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха
  • 1 пучок свежей зелени (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим курицу: курицу тщательно вымоем, разрежем на порционные куски.
  2. Обжарим курицу: в кастрюле разогреем сливочное масло. Добавим лук, нарезанный кубиками, и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь, натертую на крупной терке, и обжарим еще 5 минут.
  3. Добавляем курицу: бросаем в кастрюлю курицу, посолим, поперчим по вкусу и тушим на среднем огне в течение 30-40 минут, пока курица не будет готова.
  4. Добавляем чеснок и сливки: добавляем измельченный чеснок и сливки, перемешиваем. Тушим еще 5 минут.
  5. Измельчаем паштет: с помощью блендера измельчаем курицу и овощи до однородной массы.
  6. Добавляем мускатный орех и зелень: добавляем мускатный орех и свежую зелень (при желании), перемешиваем.
  7. Охлаждаем паштет: даем паштету охладиться до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на 2-3 часа.
  8. Приводим: подавайте паштет с хлебом, крекерами или овощами.

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#Рецепт #Паштет #еда-Телеграф