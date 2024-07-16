Як врятувати помідори від фітофтори: лайфхак з йодом

Є дієві методи боротьби з фітофторою.

Фітофтора – це одне з найпоширеніших грибкових захворювань, яке може завдати значної шкоди врожаю помідорів. Вона вражає всі частини рослини: листя, стебла, плоди. Також, ми писали, який сорт огірків вибрати для червневої посадки, щоб був великий врожай.

Як розпізнати фітофтору?

На листі з'являються бурі плями з чіткими межами, які згодом розростаються і призводять до відмирання листя.

На стеблах з'являються коричневі смуги, які з часом розм'якшуються і рослина може впасти.

На плодах з'являються бурі або чорні плями, які розростаються і роблять плоди непридатними до вживання.

Що робити, якщо ви виявили фітофтору на своїх помідорах?

Негайно видаліть і знищіть всі уражені рослини та плоди.

Проведіть профілактичну обробку здорових рослин фунгіцидами.

Створіть сприятливі умови для росту та розвитку рослин: забезпечте їм хорошу вентиляцію, поливайте їх під корінь, не допускайте перезволоження ґрунту.

Підживлюйте рослини калійно-фосфорними добривами.

Використовуйте народні методи боротьби з фітофторою: обробляйте рослини настоєм часнику, цибулі, марганцівки або інших фунгіцидних рослин.

Профілактика фітофтори:

Вибирайте стійкі до фітофтори сорти помідорів.

Своєчасно сійте насіння та розсаду.

Дотримуйтеся сівозміни.

Не садіть помідори на одному місці кілька років поспіль.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт.

Не допускайте перезволоження ґрунту.

Збирайте вчасно стиглі плоди.

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