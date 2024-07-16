Як врятувати помідори від фітофтори: лайфхак з йодом
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Є дієві методи боротьби з фітофторою.
Фітофтора – це одне з найпоширеніших грибкових захворювань, яке може завдати значної шкоди врожаю помідорів. Вона вражає всі частини рослини: листя, стебла, плоди. Також, ми писали, який сорт огірків вибрати для червневої посадки, щоб був великий врожай.
Як розпізнати фітофтору?
- На листі з'являються бурі плями з чіткими межами, які згодом розростаються і призводять до відмирання листя.
- На стеблах з'являються коричневі смуги, які з часом розм'якшуються і рослина може впасти.
- На плодах з'являються бурі або чорні плями, які розростаються і роблять плоди непридатними до вживання.
Що робити, якщо ви виявили фітофтору на своїх помідорах?
- Негайно видаліть і знищіть всі уражені рослини та плоди.
- Проведіть профілактичну обробку здорових рослин фунгіцидами.
- Створіть сприятливі умови для росту та розвитку рослин: забезпечте їм хорошу вентиляцію, поливайте їх під корінь, не допускайте перезволоження ґрунту.
- Підживлюйте рослини калійно-фосфорними добривами.
- Використовуйте народні методи боротьби з фітофторою: обробляйте рослини настоєм часнику, цибулі, марганцівки або інших фунгіцидних рослин.
Профілактика фітофтори:
- Вибирайте стійкі до фітофтори сорти помідорів.
- Своєчасно сійте насіння та розсаду.
- Дотримуйтеся сівозміни.
- Не садіть помідори на одному місці кілька років поспіль.
- Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт.
- Не допускайте перезволоження ґрунту.
- Збирайте вчасно стиглі плоди.
Раніше ми писали, що не можна садити поряд із томатами.Також, ми ділились, чим удобрювати огірки на грядці.