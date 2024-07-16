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Как спасти помидоры от фитофторы: лайфхак с йодом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Фитофтора может уничтожить весь урожай (изображение создано с помощью ИИ)
Фитофтора может уничтожить весь урожай (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть действенные методы борьбы с фитофторой.

Фитофтора – это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, которое может нанести значительный ущерб урожаю помидоров. Она поражает все части растения: листья, стебли, плоды. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Как распознать фитофтору?

  • На листьях появляются бурые пятна с четкими границами, которые впоследствии разрастаются и приводят к отмиранию листьев.
  • На стеблях появляются коричневые полосы, со временем размягчающиеся и растение может упасть.
  • На плодах появляются разрастающиеся бурые или черные пятна, делающие плоды непригодными к употреблению.

Что делать, если вы обнаружили фитофтор на своих помидорах?

  • Немедленно удалите все пораженные растения и плоды.
  • Произведите профилактическую обработку здоровых растений фунгицидами.
  • Создайте благоприятные условия для роста и развития растений: обеспечьте им хорошую вентиляцию, поливайте их под корень, не допускайте переувлажнения почвы.
  • Подпитывайте растения калийно-фосфорными удобрениями.
  • Используйте народные методы борьбы с фитофторой: возделывайте растения настоем чеснока, лука, марганцовки или других фунгицидных растений.

Профилактика фитофторы:

  • Выбирайте устойчивые к фитофторе сорта помидоров.
  • Своевременно сейте семена и рассаду.
  • Соблюдайте севооборот.
  • Не сажайте помидоры на одном месте несколько лет подряд.
  • Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.
  • Не допускайте переувлажнения почвы.
  • Собирайте вовремя спелые плоды.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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#Помидоры #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф