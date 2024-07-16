Как спасти помидоры от фитофторы: лайфхак с йодом
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Есть действенные методы борьбы с фитофторой.
Фитофтора – это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, которое может нанести значительный ущерб урожаю помидоров. Она поражает все части растения: листья, стебли, плоды. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.
Как распознать фитофтору?
- На листьях появляются бурые пятна с четкими границами, которые впоследствии разрастаются и приводят к отмиранию листьев.
- На стеблях появляются коричневые полосы, со временем размягчающиеся и растение может упасть.
- На плодах появляются разрастающиеся бурые или черные пятна, делающие плоды непригодными к употреблению.
Что делать, если вы обнаружили фитофтор на своих помидорах?
- Немедленно удалите все пораженные растения и плоды.
- Произведите профилактическую обработку здоровых растений фунгицидами.
- Создайте благоприятные условия для роста и развития растений: обеспечьте им хорошую вентиляцию, поливайте их под корень, не допускайте переувлажнения почвы.
- Подпитывайте растения калийно-фосфорными удобрениями.
- Используйте народные методы борьбы с фитофторой: возделывайте растения настоем чеснока, лука, марганцовки или других фунгицидных растений.
Профилактика фитофторы:
- Выбирайте устойчивые к фитофторе сорта помидоров.
- Своевременно сейте семена и рассаду.
- Соблюдайте севооборот.
- Не сажайте помидоры на одном месте несколько лет подряд.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.
- Не допускайте переувлажнения почвы.
- Собирайте вовремя спелые плоды.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.