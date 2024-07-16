Как спасти помидоры от фитофторы: лайфхак с йодом

Есть действенные методы борьбы с фитофторой.

Фитофтора – это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, которое может нанести значительный ущерб урожаю помидоров. Она поражает все части растения: листья, стебли, плоды. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Как распознать фитофтору?

На листьях появляются бурые пятна с четкими границами, которые впоследствии разрастаются и приводят к отмиранию листьев.

На стеблях появляются коричневые полосы, со временем размягчающиеся и растение может упасть.

На плодах появляются разрастающиеся бурые или черные пятна, делающие плоды непригодными к употреблению.

Что делать, если вы обнаружили фитофтор на своих помидорах?

Немедленно удалите все пораженные растения и плоды.

Произведите профилактическую обработку здоровых растений фунгицидами.

Создайте благоприятные условия для роста и развития растений: обеспечьте им хорошую вентиляцию, поливайте их под корень, не допускайте переувлажнения почвы.

Подпитывайте растения калийно-фосфорными удобрениями.

Используйте народные методы борьбы с фитофторой: возделывайте растения настоем чеснока, лука, марганцовки или других фунгицидных растений.

Профилактика фитофторы:

Выбирайте устойчивые к фитофторе сорта помидоров.

Своевременно сейте семена и рассаду.

Соблюдайте севооборот.

Не сажайте помидоры на одном месте несколько лет подряд.

Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.

Не допускайте переувлажнения почвы.

Собирайте вовремя спелые плоды.

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