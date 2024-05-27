Солодкі помідори-гіганти: як досягти ідеального врожаю за допомогою правильного підживлення

Якщо ви хочете виростити смачні помідори — їх треба правильно підживлювати.

Помідори – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня окраса городу. Їхні яскраві плоди та апетитний аромат тішать око та дарують нам насолоду. Проте, як і будь-яка рослина, помідори потребують правильного догляду, адже від цього залежить їхній врожай та якість плодів. Також, ми писали, навіщо садити на городі чорнобривці.

Чому важливо підживлювати помідори?

Помідори – це культура, яка потребує багато поживних речовин.

Правильне підживлення може значно збільшити врожайність помідорів.

Воно також може покращити якість плодів, зробити їх більш соковитими, м'ясистими та солодкими.

Чим підживлювати помідори?

Для підживлення помідорів можна використовувати різні добрива:

Органічні добрива: перегній, компост, пташиний послід, коров'ячий гній.

перегній, компост, пташиний послід, коров'ячий гній. Мінеральні добрива: азот, фосфор, калій.

азот, фосфор, калій. Комплексні добрива: містять у своєму складі кілька поживних речовин.

Коли підживлювати помідори?

Помідори потребують підживлення протягом усього вегетаційного періоду. Ось кілька основних етапів підживлення:

Після висадки розсади: в цей час помідорам потрібні азотні добрива, які допоможуть їм наростити зелену масу.

в цей час помідорам потрібні азотні добрива, які допоможуть їм наростити зелену масу. Під час цвітіння: в цей час помідорам потрібні фосфорні та калійні добрива, які допоможуть їм закласти плоди.

в цей час помідорам потрібні фосфорні та калійні добрива, які допоможуть їм закласти плоди. Під час плодоношення: в цей час помідорам також потрібні фосфорні та калійні добрива, які допоможуть їм дозріти плоди.

Як правильно підживлювати помідори?

Перед підживленням ґрунт навколо кущів помідорів потрібно добре зволожити.

Підживлення можна вносити як під корінь, так і по листю.

Не перегодовуйте помідори, адже це може призвести до надмірного росту зеленої маси та зниження врожайності.

Після підживлення ґрунт навколо кущів помідорів потрібно розпушити.

Кілька порад щодо підживлення помідорів:

Використовуйте для підживлення помідорів тільки якісні добрива.

Дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива.

Не змішуйте різні види добрив між собою.

Під час підживлення помідорів не допускайте попадання добрива на листя та плоди.

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