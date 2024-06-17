Малина: підживлення для солодкого та щедрого врожаю

Щоб отримати великий врожай солодкої малини, потрібно за нею правильно доглядати.

Малина – це не просто ягода, це справжня літня казка, сповнена аромату, смаку та користі. Її можна їсти свіжою, додавати до десертів, варити варення та джеми, заморожувати на зиму. Також, ми писали, як виростити велетенські помідори.

Але щоб отримати по-справжньому солодкі та ароматні ягоди, важливо знати деякі секрети вирощування та збирання малини.

1. Вибір місця та посадка:

Малина любить сонячні місця та захист від вітру.

Ґрунт має бути пухким, дренованим, з нейтральною або слабокислою реакцією.

Саджанці малини висаджують навесні або восени.

Відстань між кущами має бути 50-70 см, а між рядами – 1-1,5 м.

2. Догляд за малиною:

Регулярно поливайте малину, особливо в спекотну та суху погоду.

Проведіть мульчування ґрунту навколо кущів соломою, скошеною травою або тирсою.

Щорічно обрізайте малину, видаляючи старі та хворі пагони.

Підгодовуйте малину мінеральними та органічними добривами.

Захищайте малину від хвороб та шкідників.

3. Збирання малини:

Збирайте малину, коли ягоди повністю дозріють.

Збирайте малину вранці, після того, як зійде роса.

Збирайте малину акуратно, щоб не пошкодити ягоди.

Зібрану малину відразу ж вживайте або переробіть.

4. Секрети солодкої малини:

Вибирайте сорти малини з великими та соковитими ягодами.

Регулярно поливайте малину, але не перезволожуйте ґрунт.

Підгодовуйте малину калійними добривами, які сприяють накопиченню цукру в ягодах.

Захищайте малину від шкідників, які можуть пошкоджувати ягоди.

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