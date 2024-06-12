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Як зробити врожай огірків солодким: городники поділились секретом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Огірки можна зробити солодкими (зображення створено за допомогою ШІ)
Огірки можна зробити солодкими (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Доволі часто огірки виростають доволі гіркими, але це можна виправити.

Огірки — це не лише хрумкі та освіжаючі овочі, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Проте, часто огірки бувають гіркими, що робить їх неприємними на смак.

У цій статті ми поділимося з вами секретами того, як виростити солодкі огірки та позбутися гіркоти. Про це пише Укр.медіа.

Вибір сортів

Перше правило вирощування солодких огірків — це вибір правильних сортів. Існує безліч сортів огірків, які не схильні до гіркоти. До таких сортів належать:

  • "Апрельский" — ранньостиглий сорт, з соковитими та хрумкими плодами.
  • "Зозуля" — середньостиглий сорт, з довгими та тонкими плодами.
  • "Мазаєвський" — пізньостиглий сорт, з соковитими та ароматними плодами.
  • "Кущовий" — компактний сорт, який добре підходить для вирощування в теплиці.
  • "Корнішон" — сорт для маринування, з дрібними та щільними плодами.

Умови вирощування

Для того, щоб виростити солодкі огірки, важливо створити їм сприятливі умови:

  • Сонячне місце: Огірки люблять сонце, тому висаджуйте їх на добре освітленому місці.
  • Добре дренований ґрунт: Ґрунт для огірків повинен бути пухким, родючим та добре дренованим.
  • Регулярний полив: Огірки потребують регулярного поливу, особливо в спекотну погоду.
  • Мульчування: Мульчування ґрунту навколо огірків допоможе зберегти вологу та стримати ріст бур'янів.
  • Підживлення: Огірки потребують регулярного підживлення мінеральними та органічними добривами.

Боротьба з гіркотою

Навіть при виборі солодких сортів огірків існує ризик того, що вони можуть стати гіркими. Це може бути пов'язано з декількома факторами:

  • Нестача вологи: Нестача вологи може призвести до того, що огірки стануть гіркими. Важливо регулярно поливати огірки, особливо в спекотну погоду.
  • Надмірне удобрення: Надмірне удобрення азотними добривами може також призвести до гіркоти огірків. Важливо використовувати добрива в міру та дотримуватися інструкції.
  • Хвороби та шкідники: Деякі хвороби та шкідники можуть також призвести до гіркоти огірків. Важливо регулярно оглядати огірки на наявність ознак хвороб та шкідників і вживати заходів для їх боротьби.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 овочів, які обов’язково треба посадити в червні на городі.Раніше "Телеграф" писав, які рослини варто посадити біля томатів.

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#Огірки #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф