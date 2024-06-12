Як зробити врожай огірків солодким: городники поділились секретом

Доволі часто огірки виростають доволі гіркими, але це можна виправити.

Огірки — це не лише хрумкі та освіжаючі овочі, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Проте, часто огірки бувають гіркими, що робить їх неприємними на смак.

У цій статті ми поділимося з вами секретами того, як виростити солодкі огірки та позбутися гіркоти. Про це пише Укр.медіа.

Вибір сортів

Перше правило вирощування солодких огірків — це вибір правильних сортів. Існує безліч сортів огірків, які не схильні до гіркоти. До таких сортів належать:

"Апрельский" — ранньостиглий сорт, з соковитими та хрумкими плодами.

— ранньостиглий сорт, з соковитими та хрумкими плодами. "Зозуля" — середньостиглий сорт, з довгими та тонкими плодами.

— середньостиглий сорт, з довгими та тонкими плодами. "Мазаєвський" — пізньостиглий сорт, з соковитими та ароматними плодами.

— пізньостиглий сорт, з соковитими та ароматними плодами. "Кущовий" — компактний сорт, який добре підходить для вирощування в теплиці.

— компактний сорт, який добре підходить для вирощування в теплиці. "Корнішон" — сорт для маринування, з дрібними та щільними плодами.

Умови вирощування

Для того, щоб виростити солодкі огірки, важливо створити їм сприятливі умови:

Сонячне місце: Огірки люблять сонце, тому висаджуйте їх на добре освітленому місці.

Огірки люблять сонце, тому висаджуйте їх на добре освітленому місці. Добре дренований ґрунт: Ґрунт для огірків повинен бути пухким, родючим та добре дренованим.

Ґрунт для огірків повинен бути пухким, родючим та добре дренованим. Регулярний полив: Огірки потребують регулярного поливу, особливо в спекотну погоду.

Огірки потребують регулярного поливу, особливо в спекотну погоду. Мульчування: Мульчування ґрунту навколо огірків допоможе зберегти вологу та стримати ріст бур'янів.

Мульчування ґрунту навколо огірків допоможе зберегти вологу та стримати ріст бур'янів. Підживлення: Огірки потребують регулярного підживлення мінеральними та органічними добривами.

Боротьба з гіркотою

Навіть при виборі солодких сортів огірків існує ризик того, що вони можуть стати гіркими. Це може бути пов'язано з декількома факторами:

Нестача вологи: Нестача вологи може призвести до того, що огірки стануть гіркими. Важливо регулярно поливати огірки, особливо в спекотну погоду.

Нестача вологи може призвести до того, що огірки стануть гіркими. Важливо регулярно поливати огірки, особливо в спекотну погоду. Надмірне удобрення: Надмірне удобрення азотними добривами може також призвести до гіркоти огірків. Важливо використовувати добрива в міру та дотримуватися інструкції.

Надмірне удобрення азотними добривами може також призвести до гіркоти огірків. Важливо використовувати добрива в міру та дотримуватися інструкції. Хвороби та шкідники: Деякі хвороби та шкідники можуть також призвести до гіркоти огірків. Важливо регулярно оглядати огірки на наявність ознак хвороб та шкідників і вживати заходів для їх боротьби.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 овочів, які обов’язково треба посадити в червні на городі.Раніше "Телеграф" писав, які рослини варто посадити біля томатів.