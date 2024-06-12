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Как сделать урожай огурцов сладким: огородники поделились секретом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Огурцы можно сделать сладкими (изображение создано с помощью ИИ)
Огурцы можно сделать сладкими (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Часто огурцы вырастают довольно горькими, но это можно исправить.

Огурцы – это не только хрустящие и освежающие овощи, но и источник витаминов и микроэлементов. Однако, часто огурцы бывают горькими, что делает их неприятными по вкусу.

В этой статье мы поделимся с вами секретами того, как вырастить сладкие огурцы и избавиться от горечи. Об этом пишет Укр.медиа.

Выбор сортов

Первое правило выращивания сладких огурцов – это выбор правильных сортов. Существует множество сортов огурцов, которые не подвержены горечи. К таким сортам относятся:

  • "Апрельский" — раннеспелый сорт, с сочными и хрустящими плодами.
  • "Кукушка" — среднеспелый сорт, с длинными и тонкими плодами.
  • "Мазаевский" — позднеспелый сорт, с сочными и ароматными плодами.
  • "Кустяной" — компактный сорт, который хорошо подходит для выращивания в теплице.
  • Корнишон — сорт для маринования, с мелкими и плотными плодами.

Условия выращивания

Для того чтобы вырастить сладкие огурцы, важно создать им благоприятные условия:

  • Солнечное место Огурцы любят солнце, поэтому высаживайте их на хорошо освещенном месте.
  • Хорошо дренированная почва: Грунт для огурцов должен быть рыхлым, плодородным и хорошо дренированным.
  • Регулярный полив: Огурцы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду.
  • Мульчирование: Мульчирование почвы вокруг огурцов поможет сохранить влагу и сдержать рост сорняков.
  • Окорки нуждаются в регулярной подкормке минеральными и органическими удобрениями.

Борьба с горечью

Даже при выборе сладких сортов огурцов есть риск того, что они могут стать горькими. Это может быть связано с несколькими факторами:

  • Недостаток влаги: Недостаток влаги может привести к тому, что огурцы станут горькими. Важно регулярно поливать огурцы, особенно в жаркую погоду.
  • Чрезмерное удобрение: Чрезмерное удобрение азотными удобрениями может также привести к горечи огурцов. Важно использовать удобрения в меру и следовать инструкциям.
  • Болезни и вредители Некоторые болезни и вредители могут также привести к горечи огурцов. Важно регулярно осматривать огурцы на наличие признаков болезней и вредителей и принимать меры по их борьбе.

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