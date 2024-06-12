Как сделать урожай огурцов сладким: огородники поделились секретом
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Часто огурцы вырастают довольно горькими, но это можно исправить.
Огурцы – это не только хрустящие и освежающие овощи, но и источник витаминов и микроэлементов. Однако, часто огурцы бывают горькими, что делает их неприятными по вкусу.
В этой статье мы поделимся с вами секретами того, как вырастить сладкие огурцы и избавиться от горечи. Об этом пишет Укр.медиа.
Выбор сортов
Первое правило выращивания сладких огурцов – это выбор правильных сортов. Существует множество сортов огурцов, которые не подвержены горечи. К таким сортам относятся:
- "Апрельский" — раннеспелый сорт, с сочными и хрустящими плодами.
- "Кукушка" — среднеспелый сорт, с длинными и тонкими плодами.
- "Мазаевский" — позднеспелый сорт, с сочными и ароматными плодами.
- "Кустяной" — компактный сорт, который хорошо подходит для выращивания в теплице.
- Корнишон — сорт для маринования, с мелкими и плотными плодами.
Условия выращивания
Для того чтобы вырастить сладкие огурцы, важно создать им благоприятные условия:
- Солнечное место Огурцы любят солнце, поэтому высаживайте их на хорошо освещенном месте.
- Хорошо дренированная почва: Грунт для огурцов должен быть рыхлым, плодородным и хорошо дренированным.
- Регулярный полив: Огурцы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду.
- Мульчирование: Мульчирование почвы вокруг огурцов поможет сохранить влагу и сдержать рост сорняков.
- Окорки нуждаются в регулярной подкормке минеральными и органическими удобрениями.
Борьба с горечью
Даже при выборе сладких сортов огурцов есть риск того, что они могут стать горькими. Это может быть связано с несколькими факторами:
- Недостаток влаги: Недостаток влаги может привести к тому, что огурцы станут горькими. Важно регулярно поливать огурцы, особенно в жаркую погоду.
- Чрезмерное удобрение: Чрезмерное удобрение азотными удобрениями может также привести к горечи огурцов. Важно использовать удобрения в меру и следовать инструкциям.
- Болезни и вредители Некоторые болезни и вредители могут также привести к горечи огурцов. Важно регулярно осматривать огурцы на наличие признаков болезней и вредителей и принимать меры по их борьбе.
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