Рус

Веганські млинці на вівсяному молоці: смачно, корисно та ніжно

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці млинці нічим не поступаються класичним (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці млинці нічим не поступаються класичним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці млинці стануть чудовим варіантом сніданку.

Млинці — це не просто страва, а справжня класика української кухні. Вони завжди актуальні, будь то сніданок, обід, вечеря або просто перекус. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматних млинців на вівсяному молоці, які стануть чудовою альтернативою традиційним млинцям на коров'ячому молоці.

Переваги млинців на вівсяному молоці:

  • Корисні: Вівсяне молоко багате на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить млинці більш корисними.
  • Підходять для людей з непереносимістю лактози: Вівсяне молоко не містить лактози, тому млинці на ньому можна їсти людям з непереносимістю лактози.
  • Веганські: Вівсяне молоко — це рослинний продукт, тому млинці на ньому можна їсти веганам.
  • Ніжні та ароматні: Млинці на вівсяному молоці виходять дуже ніжними, ароматними та злегка солодкими.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 500 мл вівсяного молока
  • 2 яйця
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 1 столова ложка цукру
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 1/4 чайної ложки ванілі (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Змішайте сухі інгредієнти. У мисці змішайте борошно, цукор і сіль.
  2. Додайте мокрі інгредієнти. Додайте вівсяне молоко, яйця, рослинну олію та ваніль (за бажанням). Перемішайте до однорідної маси.
  3. Дайте тісту настоятися. Дайте тісту настоятися протягом 15-20 хвилин.
  4. Спечіть млинці. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду рослинною олією. Вилийте на сковороду невелику кількість тіста і розподіліть його по всій поверхні, роблячи кругові рухи сковородою. Випікайте млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки.
  5. Подавайте млинці. Млинці на вівсяному молоці готові! Подавайте їх з вашими улюбленими начинками: варенням, медом, сметаною, фруктами, ягодами, сиром або шоколадом.

На сніданок можна приготувати банановий кекс з медом і горіхами. Також, ми ділились рецептом кабачкових оладок з сиром нашвидкуруч.

Теги:
#Рецепт #Млинці #їжа-Телеграф