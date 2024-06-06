Веганські млинці на вівсяному молоці: смачно, корисно та ніжно

Ці млинці стануть чудовим варіантом сніданку.

Млинці — це не просто страва, а справжня класика української кухні. Вони завжди актуальні, будь то сніданок, обід, вечеря або просто перекус. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматних млинців на вівсяному молоці, які стануть чудовою альтернативою традиційним млинцям на коров'ячому молоці.

Переваги млинців на вівсяному молоці:

Корисні: Вівсяне молоко багате на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить млинці більш корисними.

Вівсяне молоко багате на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить млинці більш корисними. Підходять для людей з непереносимістю лактози: Вівсяне молоко не містить лактози, тому млинці на ньому можна їсти людям з непереносимістю лактози.

Вівсяне молоко не містить лактози, тому млинці на ньому можна їсти людям з непереносимістю лактози. Веганські: Вівсяне молоко — це рослинний продукт, тому млинці на ньому можна їсти веганам.

Вівсяне молоко — це рослинний продукт, тому млинці на ньому можна їсти веганам. Ніжні та ароматні: Млинці на вівсяному молоці виходять дуже ніжними, ароматними та злегка солодкими.

Інгредієнти:

200 г борошна

500 мл вівсяного молока

2 яйця

2 столові ложки рослинної олії

1 столова ложка цукру

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки ванілі (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Змішайте сухі інгредієнти. У мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте мокрі інгредієнти. Додайте вівсяне молоко, яйця, рослинну олію та ваніль (за бажанням). Перемішайте до однорідної маси. Дайте тісту настоятися. Дайте тісту настоятися протягом 15-20 хвилин. Спечіть млинці. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду рослинною олією. Вилийте на сковороду невелику кількість тіста і розподіліть його по всій поверхні, роблячи кругові рухи сковородою. Випікайте млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки. Подавайте млинці. Млинці на вівсяному молоці готові! Подавайте їх з вашими улюбленими начинками: варенням, медом, сметаною, фруктами, ягодами, сиром або шоколадом.

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