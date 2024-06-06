Веганські млинці на вівсяному молоці: смачно, корисно та ніжно
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Ці млинці стануть чудовим варіантом сніданку.
Млинці — це не просто страва, а справжня класика української кухні. Вони завжди актуальні, будь то сніданок, обід, вечеря або просто перекус. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматних млинців на вівсяному молоці, які стануть чудовою альтернативою традиційним млинцям на коров'ячому молоці.
Переваги млинців на вівсяному молоці:
- Корисні: Вівсяне молоко багате на клітковину, вітаміни та мінерали, що робить млинці більш корисними.
- Підходять для людей з непереносимістю лактози: Вівсяне молоко не містить лактози, тому млинці на ньому можна їсти людям з непереносимістю лактози.
- Веганські: Вівсяне молоко — це рослинний продукт, тому млинці на ньому можна їсти веганам.
- Ніжні та ароматні: Млинці на вівсяному молоці виходять дуже ніжними, ароматними та злегка солодкими.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 500 мл вівсяного молока
- 2 яйця
- 2 столові ложки рослинної олії
- 1 столова ложка цукру
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки ванілі (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Змішайте сухі інгредієнти. У мисці змішайте борошно, цукор і сіль.
- Додайте мокрі інгредієнти. Додайте вівсяне молоко, яйця, рослинну олію та ваніль (за бажанням). Перемішайте до однорідної маси.
- Дайте тісту настоятися. Дайте тісту настоятися протягом 15-20 хвилин.
- Спечіть млинці. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду рослинною олією. Вилийте на сковороду невелику кількість тіста і розподіліть його по всій поверхні, роблячи кругові рухи сковородою. Випікайте млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку, до золотистої скоринки.
- Подавайте млинці. Млинці на вівсяному молоці готові! Подавайте їх з вашими улюбленими начинками: варенням, медом, сметаною, фруктами, ягодами, сиром або шоколадом.
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