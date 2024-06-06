Веганские блины на овсяном молоке: вкусно, полезно и нежно
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Эти блины станут отличным вариантом завтрака.
Блинчики – это не просто блюдо, а настоящая классика украинской кухни. Они всегда актуальны, будь то завтрак, обед, ужин или просто перекус. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматных блинчиков на овсяном молоке, которые станут прекрасной альтернативой традиционным блинчикам на коровьем молоке.
Преимущества блинов на овсяном молоке:
- Полезны: Овсяное молоко богато клетчаткой, витаминами и минералами, что делает блины более полезными.
- Подходят для людей с непереносимостью лактозы: Овсяное молоко не содержит лактозы, поэтому блины на нем можно есть людям с непереносимостью лактозы.
- Веганские: Овсяное молоко – это растительный продукт, поэтому блины на нем можно есть веганам.
- Нежные и ароматные: Блинчики на овсяном молоке получаются очень нежными, ароматными и слегка сладкими.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 500 мл овсяного молока
- 2 яйца
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки ванили (по желанию)
Пошаговая инструкция:
- Смешайте сухие ингредиенты. В миске смешайте муку, сахар и соль.
- Добавьте влажные ингредиенты. Добавить овсяное молоко, яйца, растительное масло и ваниль (по желанию). Перемешайте до однородной массы.
- Дайте тесту настояться. Дайте тесту настояться в течение 15-20 минут.
- Испечь блины. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте сковороду растительным маслом. Вылейте на сковороду небольшое количество теста и распределите его по всей поверхности, совершая круговые движения сковородой. Выпекайте блинчик в течение 1-2 минут с каждой стороны, до золотистой корочки.
- Подавайте блины. Блинчики на овсяном молоке готовы! Подавайте их с вашими любимыми начинками: вареньем, медом, сметаной, фруктами, ягодами, творогом или шоколадом.
На завтрак можно приготовить банановый кекс с медом и орехами. Также, мы делились рецептом кабачковых оладий с сыром на скорую руку.