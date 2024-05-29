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Гостра тертка за 1 хвилину: простий та безпечний метод заточування

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Тертка вимагає регулярної заточки (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 29 травня 2024, 12:39
Тертка вимагає регулярної заточки (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є дієві методи, які допоможуть вам зробити тертку гострішою.

Кухня немислима без терки. Цей кухонний інструмент виручає нас щодня, коли потрібно подрібнити овочі, фрукти, сир та інші продукти. Проте, з часом тертки втрачають свою гостроту, роблячи процес терки незручним і навіть небезпечним.

Як же швидко і безпечно заточити тертку?

1. Наждачний папір:

Це найпростіший і найдоступніший метод. Візьміть аркуш наждачного паперу з дрібним зерном і покладіть його на рівну поверхню. Потім візьміть тертку зубцями вниз і проведіть нею по наждачному паперу кілька разів в кожному напрямку. Не забувайте про бічні та задні сторони зубців.

2. Файл для нігтів:

Файл для нігтів з грубою абразивною поверхнею також може допомогти вам заточити тертку. Просто візьміть файл і проведіть ним по зубцях терки в кожному напрямку.

3. Стара пилка для лобзика:

Якщо у вас є стара пилка для лобзика з дрібними зубцями, вона також може стати в нагоді. Зафіксуйте пилку в лещата або затисніть її в руці, а потім проведіть по ній терткою зубцями вниз.

4. Спеціальна точилка для терок:

У магазинах для дому та кухні можна знайти спеціальні точила для терок. Ці пристосування роблять процес заточування швидким і простим, але потребують додаткових витрат.

5. Важливі поради:

  • Перед заточуванням ретельно вимийте тертку з милом і водою.
  • Не використовуйте для заточування терки окріп, адже це може пошкодити її.
  • Не натискайте на тертку занадто сильно під час заточування, щоб не пошкодити зубці.
  • Після заточування знову вимийте тертку з милом і водою.

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