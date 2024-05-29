Острая терка за 1 минуту: простой и безопасный метод заточки

Есть действенные методы, которые помогут вам сделать терку острее.

Кухня немыслима без терки. Этот кухонный инструмент выручает нас каждый день, когда нужно измельчить овощи, фрукты, творог и другие продукты. Однако со временем терки теряют свою остроту, делая процесс терки неудобным и даже опасным.

Как быстро и безопасно заточить терку?

1. Наждачная бумага:

Это самый простой и доступный метод. Возьмите лист наждачной бумаги с мелким зерном и уложите его на ровную поверхность. Затем возьмите терку зубцами вниз и проведите ею по наждачной бумаге несколько раз по каждому направлению. Не забывайте о боковых и задних сторонах зубцов.

2. Файл для ногтей:

Файл для ногтей с грубой абразивной поверхностью может помочь вам заточить терку. Просто возьмите файл и проведите им по зубцам терки по каждому направлению.

3. Старая пилка для лобзика:

Если у вас есть старая пилочка для лобзика с мелкими зубцами, она также может пригодиться. Зафиксируйте пилу в тиски или зажмите ее в руке, а затем проведите по ней теркой зубцами вниз.

4. Специальная точилка для терок:

В магазинах для дома и кухни можно найти специальные точилки для терок. Эти приспособления делают процесс заточки быстрым и простым, но требуют дополнительных затрат.

5. Важные советы:

Перед заточкой тщательно вымойте терку с мылом и водой.

Не используйте для заточки терки кипяток, это может повредить ее.

Не нажимайте на терку слишком сильно во время заточки, чтобы не повредить зубцы.

После заточки снова вымойте терку с мылом и водой.

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