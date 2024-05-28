Не спішіть викидати: реанімуємо зламану помаду за лічені хвилини

Якщо ваша помада раптово зламалась, не спішіть її викидати, адже ваша помічниця підлягає реанімації.

Зламалась улюблена помада? Не поспішайте викидати її у смітник! Завдяки простим лайфхакам ви зможете легко врятувати помаду та знову насолоджуватися її стійкістю та насиченим кольором. Також, ми писали, як видалити плями від помади з одягу.

1. Запаліть свічку:

Тримайте зламаний кінець помади над полум'ям свічки протягом декількох секунд, поки він не розплавиться.

Обережно поверніть помаду, щоб розплавлена частина рівномірно розподілилася.

Дайте помаді охолонути та застигнути.

2. Використовуйте запальничку:

Замість свічки можна використовувати запальничку.

Тримайте запальничку на відстані 2-3 см від помади, щоб не перегріти її.

Виконуйте ті ж дії, що й з свічкою.

3. Застосуйте фен:

Встановіть фен на режим з низькою температурою та низькою швидкістю обдування.

Нагрівайте зламаний кінець помади протягом декількох секунд.

Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

4. Використовуйте гарячу воду:

Наповніть миску гарячою водою, але не кип'ятком.

Занурте зламаний кінець помади у воду на декілька секунд.

Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

5. Застосуйте вазелін:

Нанесіть трохи вазеліну на зламаний кінець помади.

Розігрійте вазелін пальцями.

Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

Порада:

Якщо ви використовуєте рідку помаду, можете спробувати просто перелити її у чистий, порожній контейнер.

Зламані помади можна використовувати для створення нових кольорів, змішуючи їх між собою.

Не викидайте зламані помади, адже з них можна зробити чудові бальзами для губ або тіні для повік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити ковдру після зими. Таокж, ми писали, як підібрати ідеальний відтінок червоної помади.