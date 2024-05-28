Не спішіть викидати: реанімуємо зламану помаду за лічені хвилини
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Якщо ваша помада раптово зламалась, не спішіть її викидати, адже ваша помічниця підлягає реанімації.
Зламалась улюблена помада? Не поспішайте викидати її у смітник! Завдяки простим лайфхакам ви зможете легко врятувати помаду та знову насолоджуватися її стійкістю та насиченим кольором. Також, ми писали, як видалити плями від помади з одягу.
1. Запаліть свічку:
- Тримайте зламаний кінець помади над полум'ям свічки протягом декількох секунд, поки він не розплавиться.
- Обережно поверніть помаду, щоб розплавлена частина рівномірно розподілилася.
- Дайте помаді охолонути та застигнути.
2. Використовуйте запальничку:
- Замість свічки можна використовувати запальничку.
- Тримайте запальничку на відстані 2-3 см від помади, щоб не перегріти її.
- Виконуйте ті ж дії, що й з свічкою.
3. Застосуйте фен:
- Встановіть фен на режим з низькою температурою та низькою швидкістю обдування.
- Нагрівайте зламаний кінець помади протягом декількох секунд.
- Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.
4. Використовуйте гарячу воду:
- Наповніть миску гарячою водою, але не кип'ятком.
- Занурте зламаний кінець помади у воду на декілька секунд.
- Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.
5. Застосуйте вазелін:
- Нанесіть трохи вазеліну на зламаний кінець помади.
- Розігрійте вазелін пальцями.
- Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.
Порада:
- Якщо ви використовуєте рідку помаду, можете спробувати просто перелити її у чистий, порожній контейнер.
- Зламані помади можна використовувати для створення нових кольорів, змішуючи їх між собою.
- Не викидайте зламані помади, адже з них можна зробити чудові бальзами для губ або тіні для повік.
Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити ковдру після зими. Таокж, ми писали, як підібрати ідеальний відтінок червоної помади.