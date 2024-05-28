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Не спішіть викидати: реанімуємо зламану помаду за лічені хвилини

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Зламану помаду можна легко врятувати (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 28 травня 2024, 10:21
Зламану помаду можна легко врятувати (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ваша помада раптово зламалась, не спішіть її викидати, адже ваша помічниця підлягає реанімації.

Зламалась улюблена помада? Не поспішайте викидати її у смітник! Завдяки простим лайфхакам ви зможете легко врятувати помаду та знову насолоджуватися її стійкістю та насиченим кольором. Також, ми писали, як видалити плями від помади з одягу.

1. Запаліть свічку:

  • Тримайте зламаний кінець помади над полум'ям свічки протягом декількох секунд, поки він не розплавиться.
  • Обережно поверніть помаду, щоб розплавлена частина рівномірно розподілилася.
  • Дайте помаді охолонути та застигнути.

2. Використовуйте запальничку:

  • Замість свічки можна використовувати запальничку.
  • Тримайте запальничку на відстані 2-3 см від помади, щоб не перегріти її.
  • Виконуйте ті ж дії, що й з свічкою.

3. Застосуйте фен:

  • Встановіть фен на режим з низькою температурою та низькою швидкістю обдування.
  • Нагрівайте зламаний кінець помади протягом декількох секунд.
  • Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

4. Використовуйте гарячу воду:

  • Наповніть миску гарячою водою, але не кип'ятком.
  • Занурте зламаний кінець помади у воду на декілька секунд.
  • Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

5. Застосуйте вазелін:

  • Нанесіть трохи вазеліну на зламаний кінець помади.
  • Розігрійте вазелін пальцями.
  • Виконайте дії, описані в попередніх пунктах.

Порада:

  • Якщо ви використовуєте рідку помаду, можете спробувати просто перелити її у чистий, порожній контейнер.
  • Зламані помади можна використовувати для створення нових кольорів, змішуючи їх між собою.
  • Не викидайте зламані помади, адже з них можна зробити чудові бальзами для губ або тіні для повік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити ковдру після зими. Таокж, ми писали, як підібрати ідеальний відтінок червоної помади.

Теги:
#Помада #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф