Не спешите выбрасывать: реанимируем сломанную помаду в считанные минуты

Если ваша помада внезапно сломалась, не спешите выбрасывать ее, ведь ваша помощница подлежит реанимации.

Сломалась любимая помада? Не спешите выбрасывать ее в помойку! Благодаря простым лайфхакам, вы сможете легко спасти помаду и снова наслаждаться ее стойкостью и насыщенным цветом. Также мы писали, как удалить пятна от помады из одежды.

1. Зажгите свечу:

Держите сломанный конец помады над пламенем свечи в течение нескольких секунд, пока он не расплавится.

Осторожно сверните помаду, чтобы расплавленная часть равномерно распределилась.

Дайте помаде остыть и застыть.

2. Используйте зажигалку:

Вместо свечи можно использовать зажигалку.

Держите зажигалку на расстоянии 2-3 см от помады, чтобы не перегреть ее.

Выполняйте те же действия, что и со свечой.

3. Примените фен:

Установите фен на режим с низкой температурой и низкой скоростью обдува.

Нагревайте сломанный конец помады в течение нескольких секунд.

Выполните действия, описанные в предыдущих пунктах.

4. Используйте горячую воду:

Наполните миску горячей водой, но не кипятком.

Окуните сломанный конец помады в воду на несколько секунд.

Выполните действия, описанные в предыдущих пунктах.

5. Примените вазелин:

Нанесите немного вазелина на сломанный конец помады.

Разогрейте вазелин пальцами.

Выполните действия, описанные в предыдущих пунктах.

Совет:

Если вы используете жидкую помаду, можете попытаться просто перелить ее в чистый пустой контейнер.

Сломанные помады можно использовать для создания новых цветов, смешивая их между собой.

Не выбрасывайте сломанные помады, ведь из них можно сделать отличные бальзамы для губ или тени для век.

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