Топ-6 культур, які не можна використовувати для мікрозелені: буде гарно, але не смачно

Фахівці порадили не брати це насіння

Мікрогрін є чудовим прикладом прикрашання страви не тільки в ресторані, а й вдома. Однак якщо ви початківець у вирощуванні мікрозелені у себе на підвіконні, то треба знати про насіння, яке точно не підходить для цієї справи.

Для зелені необхідно обирати насіння власного виробництва або те, що не призначено для саджання на городі, адже воно оброблене від шкідників. Які види насіння не можна саджати для мікрогріну, розповів "Zaxid.net".

Згідно з даними, для вирощування мікрозелені підходять всі зернові, бобові та овочеві культури — салат, крес-салат, рукола, редис, гірчиця, капуста, горох, буряк, амарант, гречка, льон, кукурудза, пшениця та інші.

Однак є категорії рослин, що не можна використовувати через їх певні властивості:

картопля, помідор, солодкий перець, баклажан не можна вирощувати для мікрогріну через те, що в їх сіянцях є отруйний соланін;

квасоля — її паростки містять отруту;

гарбузове насіння — їх парости хоч і не отруйні, але гіркі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 10 культур можна посадити у себе на підвіконні.