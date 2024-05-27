Чим підживлювати квасолю у травні: секрети розкішного врожаю
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Щоб отримати хороший врожай квасолі, її треба правильно підживлювати.
Квасоля – це не лише смачна та корисна їжа, але й справжня окраса городу. Її пишні зелені кущі та яскраві квіти тішать око, а багатий урожай радує всю сім'ю. Проте, як і будь-яка рослина, квасоля потребує правильного догляду, адже від цього залежить її врожайність та якість бобів. Одним з найважливіших факторів у вирощуванні квасолі є підживлення. Також, ми писали, як збільшити врожай петрушки.
Чому важливо підживлювати квасолю?
- Квасоля – це культура, яка потребує багато поживних речовин.
- Правильне підживлення може значно збільшити врожайність квасолі.
- Воно також може покращити якість бобів, зробити їх більш стійкими до хвороб та шкідників.
Чим підживлювати квасолю у травні?
У травні квасолі найбільше потребують таких поживних речовин:
- Азот: азот необхідний для росту та розвитку зеленої маси квасолі.
- Фосфор: фосфор сприяє цвітінню та плодоношенню квасолі.
- Калій: калій робить квасолю більш стійкою до хвороб та шкідників.
Ось кілька рецептів підживлення для квасолі у травні:
- Настій коров'ячого гною: розведіть 1 частину коров'ячого гною в 10 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:1 і полийте квасолю під корінь.
- Розчин курячого посліду: розведіть 1 частину курячого посліду в 20 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:10 і полийте квасолю під корінь.
- Мінеральні добрива: можна використовувати готові мінеральні добрива для бобових культур. Дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива.
- Деревна зола: деревна зола – це джерело калію та інших мікроелементів. Її можна просто розсипати навколо кущів квасолі і заглибити в ґрунт.
Кілька порад щодо підживлення квасолі:
- Підживлюйте квасолю вранці, після того, як зійде роса.
- Перед підживленням ґрунт навколо кущів квасолі потрібно добре зволожити.
- Не перегодовуйте квасолю, адже це може призвести до надмірного росту зеленої маси та зниження врожайності.
- Після підживлення ґрунт навколо кущів квасолі потрібно розпушити.
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