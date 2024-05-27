Чим підживлювати квасолю у травні: секрети розкішного врожаю

Щоб отримати хороший врожай квасолі, її треба правильно підживлювати.

Квасоля – це не лише смачна та корисна їжа, але й справжня окраса городу. Її пишні зелені кущі та яскраві квіти тішать око, а багатий урожай радує всю сім'ю. Проте, як і будь-яка рослина, квасоля потребує правильного догляду, адже від цього залежить її врожайність та якість бобів. Одним з найважливіших факторів у вирощуванні квасолі є підживлення. Також, ми писали, як збільшити врожай петрушки.

Чому важливо підживлювати квасолю?

Квасоля – це культура, яка потребує багато поживних речовин.

Правильне підживлення може значно збільшити врожайність квасолі.

Воно також може покращити якість бобів, зробити їх більш стійкими до хвороб та шкідників.

Чим підживлювати квасолю у травні?

У травні квасолі найбільше потребують таких поживних речовин:

Азот: азот необхідний для росту та розвитку зеленої маси квасолі.

азот необхідний для росту та розвитку зеленої маси квасолі. Фосфор: фосфор сприяє цвітінню та плодоношенню квасолі.

фосфор сприяє цвітінню та плодоношенню квасолі. Калій: калій робить квасолю більш стійкою до хвороб та шкідників.

Ось кілька рецептів підживлення для квасолі у травні:

Настій коров'ячого гною: розведіть 1 частину коров'ячого гною в 10 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:1 і полийте квасолю під корінь.

розведіть 1 частину коров'ячого гною в 10 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:1 і полийте квасолю під корінь. Розчин курячого посліду: розведіть 1 частину курячого посліду в 20 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:10 і полийте квасолю під корінь.

розведіть 1 частину курячого посліду в 20 частинах води і настоюйте протягом 2-3 днів. Перед поливом розведіть настій водою 1:10 і полийте квасолю під корінь. Мінеральні добрива: можна використовувати готові мінеральні добрива для бобових культур. Дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива.

можна використовувати готові мінеральні добрива для бобових культур. Дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива. Деревна зола: деревна зола – це джерело калію та інших мікроелементів. Її можна просто розсипати навколо кущів квасолі і заглибити в ґрунт.

Кілька порад щодо підживлення квасолі:

Підживлюйте квасолю вранці, після того, як зійде роса.

Перед підживленням ґрунт навколо кущів квасолі потрібно добре зволожити.

Не перегодовуйте квасолю, адже це може призвести до надмірного росту зеленої маси та зниження врожайності.

Після підживлення ґрунт навколо кущів квасолі потрібно розпушити.

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