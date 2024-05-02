Буде сяяти білизною: як вивести плями поту з одягу

Жовті плями з одягу можна легко вивести.

Плями поту – це поширена проблема, з якою стикаються люди влітку, під час занять спортом або просто через спеку. Ці непривабливі сліди на одязі можуть зіпсувати настрій та змусити улюблену річ вирушити до смітника. Але не поспішайте викидати забруднений одяг! Існує багато простих та ефективних способів вивести плями поту, не пошкоджуючи тканину. Також, ми писали, як вивести плями з білого одягу.

1. Діяти швидко

Чим швидше ви почнете виводити пляму поту, тим легше це буде зробити. Свіжі плями зазвичай піддаються очищенню легше, адже піт ще не встиг глибоко в'їстися у волокна тканини.

2. Визначте тип тканини

Перш ніж розпочинати очищення, важливо визначити тип тканини, з якої виготовлений одяг. Деякі методи можуть бути не підходящими для певних матеріалів, тому важливо прочитати етикетку з рекомендаціями щодо догляду.

3. Народні засоби

На щастя, існує багато доступних та ефективних народних засобів, які допоможуть вам вивести плями поту:

Сіль: посипте свіжу пляму сіллю, залиште на 15-30 хвилин, а потім виперіть одяг звичним способом.

посипте свіжу пляму сіллю, залиште на 15-30 хвилин, а потім виперіть одяг звичним способом. Сода: змішайте соду з водою до утворення кашки, нанесіть на пляму, потріть і залиште на 30 хвилин, після чого виперіть одяг.

змішайте соду з водою до утворення кашки, нанесіть на пляму, потріть і залиште на 30 хвилин, після чого виперіть одяг. Оцет: розведіть оцет у воді в пропорції 1:1, замочіть пляму на 15-30 хвилин, а потім виперіть одяг.

розведіть оцет у воді в пропорції 1:1, замочіть пляму на 15-30 хвилин, а потім виперіть одяг. Лимонний сік: нанесіть лимонний сік на пляму, потріть і залиште на 10-15 хвилин, після чого виперіть одяг.

нанесіть лимонний сік на пляму, потріть і залиште на 10-15 хвилин, після чого виперіть одяг. Аспірин: розчиніть 2 таблетки аспірину у воді, нанесіть на пляму, потріть і залиште на 30 хвилин, після чого виперіть одяг.

4. Спеціальні засоби

Якщо народні засоби не допомогли, можна скористатися спеціальними плямовивідниками. При виборі засобу важливо звернути увагу на його склад та призначення, щоб він підходив для типу тканини та виду плями.

5. Делікатні тканини

Для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, рекомендується використовувати щадні методи очищення. Можна спробувати вивести пляму за допомогою ватного диска, змоченого в міцелярній воді або спеціальному засобі для делікатних тканин.

6. Профілактика

Щоб запобігти появі плям поту, рекомендується:

Носити одяг з натуральних тканин, які добре вбирають вологу.

Використовувати дезодорант.

Регулярно прати одяг.

Не сушити одяг на батареї або прямих сонячних променях.

Порада:

Перед використанням будь-якого методу очищення плям поту рекомендується протестувати його на невеликій непомітній ділянці одягу, щоб переконатися, що він не пошкоджує тканину.

Пам'ятайте, що зберегти одяг чистим та свіжим цілком можливо. За допомогою простих лайфхаків та дбайливого догляду ви зможете перемогти у битві з плямами поту.

Раніше "Телеграф" писав, як випрати рушники, щоб вони були як нові. Також,ми писали, як прибрати жовтизну з подушок без прання.