Сподобається навіть тим, хто не любить зелень: простий секрет зробить спаржу неймовірно

Якщо ви хочете приготувати швидкий та корисний гарнір - пропонуємо вам рецепт ароматної спаржі.

Спаржа — це не просто овоч, це символ весни, свіжості та вишуканого смаку. Вона багата на вітаміни та мінерали, а також має низьку калорійність, що робить її ідеальною для здорового харчування. Також, пропонуємо вам рецепт пирога зі спаржею.

Однак не всі знають, як правильно приготувати спаржу, щоб вона зберегла свою соковитість, хрусткість та ніжний смак. Сьогодні ми поділимося з вами трьома простими, але дієвими способами приготування спаржі, які допоможуть вам розкрити всі її кулінарні можливості.

1. Спаржа на пару:

Це найпростіший і найкорисніший спосіб приготування спаржі.

Приготована на пару, вона зберігає максимум вітамінів та мікроелементів, а також має ніжний, трохи солодкуватий смак.

Інгредієнти:

500 г спаржі

Вода

Сіль за смаком

Приготування:

Зріжте жорсткі кінці спаржі. Покладіть спаржу в пароварку або на решітку над киплячою водою. Готуйте спаржу на пару 5-7 хвилин, залежно від товщини стебел. За 1 хвилину до готовності посоліть спаржу за смаком. Подавайте спаржу на пару з вершковим маслом, оливковою олією, тертим пармезаном або вашим улюбленим соусом.

2. Спаржа на грилі:

Любите аромат диму та красиві карамельні смужки?

Тоді приготуйте спаржу на грилі!

Вона стане чудовим доповненням до стейків, риби або овочевих салатів.

Інгредієнти:

500 г спаржі

Оливкова олія

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Розігрійте гриль до середнього вогню. Змастіть спаржу оливковою олією. Посоліть і поперчіть спаржу за смаком. Викладіть спаржу на гриль і готуйте 3-5 хвилин з кожного боку, до утворення карамельних смужок. Подавайте спаржу на грилі з лимоном, оливковою олією або бальзамічним оцтом.

3. Спаржа у фритюрі:

Цей спосіб приготування спаржі трохи більш калорійний, але він гарантує вам хрустку скоринку та соковиту м'якоть.

Спаржа у фритюрі стане оригінальною закускою або доповненням до салату.

Інгредієнти:

500 г спаржі

Борошно

Яйце

Панірувальні сухарі

Олія для фритюру

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Зріжте жорсткі кінці спаржі. Обваляйте спаржу в борошні, потім у збитому яйці, а потім у панірувальних сухарях. Розігрійте олію для фритюру до 180°C. Обсмажте спаржу у фритюрі 2-3 хвилини, до золотистої скоринки. Викладіть спаржу на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Посоліть і поперчіть спаржу за смаком. Подавайте спаржу у фритюрі з улюбленим соусом.

Раніше ми розповідали, як приготувати італійський великодній пиріг. Також ми ділились рецептом смачної сирної плесканки.