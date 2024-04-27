Щоб відлякати міль, допоможуть два геніальні лайфхаки: способи без "хімії"

Більше ніяких дірок на улюблених речах

Ваш одяг, особливо з натуральних матеріалів, схильний до ризику пошкоджень з боку цієї небажаної комахи. Однак є ефективні методи боротьби з міллю у вашій оселі.

Ці комахи віддають перевагу темним місцям у домі, і наші переповнені шафи стають привабливими для дорослих метеликів та личинок молі. Вони харчуються натуральними волокнами, такими як шерсть та хутро. Особливо їх цікавить волосся, пил та залишки шкіри на одязі.

Для відлякування молі можна скористатися двома незвичайними методами. Про це пише mirror.

Щоб позбавитися молі в домі, можна скористатися натуральним репелентом. Нанесіть його на ваш гардероб, комоди та інші місця, де зберігаються речі. Ефективним засобом боротьби з міллю є кедрове дерево.

Другий метод — використання спрею з ефірною олією. Обробіть цим складом килими, штори та інші тканини в оселі, а також постільну білизну та одяг. Просто змішайте кілька крапель ефірної олії лаванди з водою, і ваш ефективний домашній репелент готовий.

Зазначимо, що попелиця – один зі шкідників, який буквально висмоктує соки із рослин. Раніше ми писали, чим обробити сад від попелиці.