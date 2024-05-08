Лавровий лист "поселиться" у вашому будинку: п’ять способів його використання

Пряність стане в нагоді не тільки на кухні

Без лаврового листа важко уявити кухню. Він незамінний — саме ця пряність надає стравам пікантності.

Проте лавровий лист може використовуватися у кулінарії, а й у розв'язанні побутових проблем. Разом із "Главредом" розповімо про кілька способів використання лаврового листа.

Як можна використовувати лавровий лист

З цією пряністю можна приготувати чай. Незвичайний смак і дивовижний смак підкорять із першого ковтка. Потрібно просто взяти 2-3 ст. л. іван-чаю, 2 лаврові листочки, паличку кориці, залити їх 0,8 л води та прокип’ятити протягом 2-3 хвилин. Небагато часу, поки чай настоїться — і можна насолоджуватися.

Лавровий лист можна також використовувати для боротьби з неприємними ароматами будинку. Наприклад, прянощі кладуть у взуття для боротьби з неприємним запахом.

Також за допомогою лаврового листа можна покращити запах у туалеті. Потрібно просто повісити там кілька зв’язаних лаврових листочків.

Лавровий лист — також відмінний спосіб, щоб позбутися жучків у борошні й крупах. Тому після покупки круп варто покласти в ємності мінімум по одному такому листочку.

За допомогою лаврового листа можна приготувати настій, щоб підгодувати домашні кімнатні рослини. Для цього потрібно 4 лаврові листи відправити в банку, залити літром гарячої (близько 70 градусів) води, закрити кришкою і дати настоятися близько 3-4 годин. Таке підживлення варто використовувати не частіше, ніж раз на місяць.

Якщо підпалити лавровий лист у теплиці, це допоможе позбавитися шкідників. Ефірні олії прянощі відлякають шкідників, які можуть знищити врожай.

Раніше ми розповідали, навіщо класти лавровий лист у пральну машину. Ви здивуєтеся результатом.