Малюнки на землі: як красиво посадити квіти на клумбі, щоб створити незвичайну композицію

Ідеї з декорування клумби та створення незвичайних композицій

Весною саме час зайнятися декорацією клумби, якщо у вас є земельна ділянка. Якщо зараз правильно висадити квіти, то вони будуть тішити все літо аж до осені гарною композицією. "Телеграф" уже розповідав, біля яких культур треба посадити цибулю на грядці, а сьогодні ділиться, як зробити гарну декорацію на клумбі.

Ці поради для оформлення клумби ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Ці лайфхаки допоможуть вам правильно і красиво посадити квіти на ділянці, зробивши незвичайну композицію.

Як зробити красиву квіткову композицію на клумбі

Спочатку потрібно визначитись, які квіти ви збираєтеся посадити на своїй клумбі. А вже потім вигадати композицію, яку з них можна скласти.

Правило №1

Перше, що потрібно зробити на грядці, — це розчистити і підготувати грунт, а потім поділити ділянку на умовні сегменти різної форми. Це залежатиме від величини площі та пишності рослин, які ви хочете посадити.

Сектори на кожну з рослин не повинні бути надто маленькими – орієнтуйтеся так, щоб один сегмент був приблизно на 30-40 сантиметрів завширшки. Приготуйте до посадки хоча б 10 видів рослин, які розцвітають у різний час, щоб клумба квітла безперервно.

Правило №2

Намалюйте орієнтовні контури секторів, це можна зробити за допомогою дрібного білого піску. Квіти потрібно висаджувати по центру кожного сегмента з урахуванням того, що вони розростуться. При цьому найкраще розміщувати рослини так, щоб квітучі одна за одною квіти не були поруч. Між квітами можна посадити також злаки або хости, тоді квітник буде виглядати естетичніше і природніше. Вищі рослини краще посадити позаду, якщо клумба проглядається з одного боку. Якщо вона кругла, то найвищі рослини повинні бути по центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зрізати тюльпани після цвітіння. А коли викопувати цибулини із землі.