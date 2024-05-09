Чтобы не теряла свежесть и товарный вид: как стирать и ухаживать за белой одеждой весной

Полезные советы для тех, кто любит носить белое

Весной, когда потеплело, многие любят носить белые вещи. Однако, чтобы светлая одежда сохраняла свой вид и свежесть, нужно правильно за ней ухаживать. "Телеграф" уже рассказывал, как почистить шторы прямо на карнизе, а сегодня делится советами, как ухаживать за белыми вещами в гардеробе.

Белые вещи требуют особого деликатного обращения, ведь они больше подвержены загрязнению, пишет rbc.ua. Однако, есть способы, как продлить их жизнь и сделать более свежими и сохранить товарный вид.

Как ухаживать за белыми вещами в гардеробе

Раздельная стирка

Это правило номер один. Лучше всего стирать светлую одежду отдельно от других вещей, чтобы избежать выгорания и окрашивания другими оттенками при стирке. То же самое и с темными и цветными вещами — их нужно стирать отдельно.

Средства для стирке

На рынке средств для стирки точно можно найти отдельные порошки и гели для белых вещей. Специальные средства помогут сохранить вещи белыми и добавят им больше свежести и белоснежности.

Выведение пятен

Белые вещи более подвержены загрязнениям, поэтому даже мелкие пятна нужно сразу выводить или застирывать, не дожидаясь, когда они высохнут и впитаются в ткань. Используйте специальные средства или народные методы для выведения пятен с белой одежды.

Правильное хранение

Хранить постиранные белые вещи нужно в сухом чистом месте, где нет повышенной влажности и посторонних запахов. А влажные белые вещи лучше держать подальше от другой одежды, которая может линять и окрашивать их.

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