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Чтобы не теряла свежесть и товарный вид: как стирать и ухаживать за белой одеждой весной

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Узнайте, как правильно ухаживать за белой одеждой Новость обновлена 09 мая 2024, 11:34
Узнайте, как правильно ухаживать за белой одеждой. Фото Freepik

Полезные советы для тех, кто любит носить белое

Весной, когда потеплело, многие любят носить белые вещи. Однако, чтобы светлая одежда сохраняла свой вид и свежесть, нужно правильно за ней ухаживать. "Телеграф" уже рассказывал, как почистить шторы прямо на карнизе, а сегодня делится советами, как ухаживать за белыми вещами в гардеробе.

Белые вещи требуют особого деликатного обращения, ведь они больше подвержены загрязнению, пишет rbc.ua. Однако, есть способы, как продлить их жизнь и сделать более свежими и сохранить товарный вид.

Как ухаживать за белыми вещами в гардеробе

Раздельная стирка

Это правило номер один. Лучше всего стирать светлую одежду отдельно от других вещей, чтобы избежать выгорания и окрашивания другими оттенками при стирке. То же самое и с темными и цветными вещами — их нужно стирать отдельно.

Средства для стирке

На рынке средств для стирки точно можно найти отдельные порошки и гели для белых вещей. Специальные средства помогут сохранить вещи белыми и добавят им больше свежести и белоснежности.

Выведение пятен

Белые вещи более подвержены загрязнениям, поэтому даже мелкие пятна нужно сразу выводить или застирывать, не дожидаясь, когда они высохнут и впитаются в ткань. Используйте специальные средства или народные методы для выведения пятен с белой одежды.

Правильное хранение

Хранить постиранные белые вещи нужно в сухом чистом месте, где нет повышенной влажности и посторонних запахов. А влажные белые вещи лучше держать подальше от другой одежды, которая может линять и окрашивать их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать грязь и желтизну с тканевой обуви. Подарите любимым кроссовкам новую жизнь.

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#Одежда #Стирка #белые вещи