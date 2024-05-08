Босоніжки більше не натиратимуть ноги: три способи попередити мозолі

Ці поради стануть справжнім порятунком у спеку

Улюблене взуття багатьох дівчат влітку це легкі босоніжки. Однак буває так, що улюблене взуття може натирати ноги. "Телеграф" вже розповідав, яке взуття буде на піку трендів цієї весни, а сьогодні ділиться, як запобігти появі мозолів при носінні босоніжок влітку.

Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть уникнути натирання ніг літніми босоніжками, пише obozrevatel.com. З цими порадами ви забудете про мозолі на пальцях і п’ятах.

Силіконові устілки/пади

Прозорі силіконові устілки для туфель та босоніжок можуть стати справжнім порятунком. Вони можуть запобігти натиранню ніг та появі мозолів, а носяться легко та непомітно. Також можна підібрати різні форми устілок – для пальців, п’ят або для всієї стопи. Після носіння їх бажано промивати з милом під проточною водою.

Тілесний пластир

Щоб запобігти натиранню ніг, коли одягаєте нові босоніжки, можна "превентивно" носити тілесний пластир у місцях, які найбільше схильні до натирання. Поки ви ходитимете з пластиром, взуття підлаштується під вашу стопу і потім пластир можна буде зняти.

Олівець від мозолів

Цей олівець поки що не дуже популярний, проте дуже ефективний. Він нагадує гігієнічну помаду або клей-олівець. Перед тим, як надіти босоніжки потрібно просто змастити цим стіком-олівцем місця, найбільш схильні до натирання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розносити нове взуття, щоб воно не натирало. З цими лайфхаками ваші п’яти забудуть про дискомфорт.