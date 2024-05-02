Ваші п’ятки забудуть про дискомфорт: як розносити нове взуття, щоб воно не натирало

Тісне взуття можна розносити до потрібного розміру

При покупці нового взуття багато людей стикаються з проблемою, що воно перший час тісне і незручне. Як наслідок – натирає п’яти чи пальці. Однак вирішити цю проблему можна в домашніх умовах. "Телеграф" вже розповідав, навіщо натирати шкіряне взуття цибулею, а сьогодні ділиться, як розносити нове взуття, щоб воно не було тісним.

Як виявилося, є спеціальні засоби – спреї чи муси, які продаються у взуттєвих магазинах, пише 24tv.ua. Вони допомагають розширити матеріал, з якого виготовлено взуття, тоді воно перестає натирати. Однак є способи розносити взуття в домашніх умовах.

Як збільшити взуття, яке тисне та натирає

Використовуйте картоплю

Впоратися з проблемним взуттям допоможе звичайна картопля. Її потрібно очистити та нарізати на шматки, які відповідатимуть формі туфель. Після цього заповніть їх картоплею та залиште так на ніч. Вранці ваші туфлі будуть зручнішими і не натиратимуть ноги під час ходьби.

Старі газети

Цей давній спосіб ще актуальний, якщо у вас вдома є старі газети. Змочіть їх воді, добре відіжміть і напхайте у взуття, яке хочете розтягнути. Залиште на ніч і вранці туфлі або черевики перестануть натирати п’яти.

Пакети з водою та в морозилку

Один із найефективніших способів розтягнути взуття – заморозити його з водою. Наберіть у щільні пакети воду, покладіть їх у взуття, закріпіть, щоб вода не витікала та покладіть у морозилку на ніч. За цей час вода перетвориться на лід і розшириться, а також розтягне ваше взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити біле взуття та не зіпсувати його. Прості та ефективні засоби.