Рисунки на земле: как красиво посадить цветы на клумбе, чтобы создать необычную композицию

Идеи по декорированию клумбы и созданию необычных композиций

Весной самое время заняться декорацией клумбы, если у вас есть участок земли. Если сейчас правильно высадить цветы, то они будут радовать все лето аж до осени красивой композицией. "Телеграф" уже рассказывал, возле каких культур нужно посадить лук на грядке, а сегодня делится, как сделать красивую декорацию на клумбе.

Эти полезные советы для оформления клумбы мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Лиза". Эти лайфхаки точно помогут вам правильно и красиво посадить цветы на участке, сделав необычную композицию.

Как сделать красивую цветочную композицию на клумбе

Сначала нужно определиться, какие цветы вы собираетесь посадить на своей клумбе. А уже потом придумать композицию, какую из них можно составить.

Правило №1

Первое, что нужно сделать на грядке — это расчистить и подготовить почву, а потом поделить участок на условные сегменты разной формы. Это будет зависеть от величины площади и пышности растений, которые вы хотите посадить.

Сектора на каждое из растений не должны быть слишком маленькими — ориентируйтесь так, чтобы один сегмент был примерно на 30-40 сантиметров в ширину. Приготовьте к посадке хотя бы 10 видов растений, которые расцветают в разное время, чтобы клумба была с цветами непрерывно.

Правило №2

Нарисуйте примерные контуры секторов, это можно сделать с помощью мелкого белого песка. Цветы нужно высаживать по центру каждого сегмента с учетом того, что он разрастутся. При этом лучше всего размещать растения так, чтобы цветущие друг за другом цветы не находились рядом. Между цветами можно посадить также злаки или хосты, тогда цветник будет выглядеть более эстетично и естественно. Более высокие растения лучше посадить позади, если клумба просматривается с одной стороны. Если же она круглая, то самые высокие растения должны быть по центру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя срезать тюльпаны после цветения. А когда выкапывать луковицы из земли.