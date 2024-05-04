Буде густий та ароматний: чим підживити кріп, щоб збирати гарний урожай зелені

Яке добриво покращить ріст кропу

Кріп — невибаглива у догляді рослина. Однак для того, щоб він виріс густим, треба знати деякі секрети й хитрощі. Раніше ми розповідали, як правильно садити кущовий кріп, а тепер ділимося, чим його підживити і як вирощувати.

Як обрати сорт кропу

Найкраще обирати кущові сорти, якщо хочете отримати гарний урожай. Кущисті не дадуть стільки зелені.

Як посадити кріп

Місце, де буде рости кріп, повинно бути сонячним. Ґрунт має бути добре дренованим. Насіння треба заглибити у землю на 1 см, а відстань між рослинами повинна бути 15-20 см. Перед посівом лунки треба полити. Після посадки — засипати їх ґрунтом і трохи утрамбувати. Саджанці варто накрити плівкою, щоб прискорити проростання, а коли з’являться паростки, її можна зняти.

Чим підживити кріп

Для того, щоб кріп краще ріс, варто внести в ґрунт комплексне мінеральне добриво 2-3 рази за сезон. Так урожай зберете щедрий і зелень виросте густою. Також, щоб захистити кріп від попелиці, слимаків та інших шкідників, варто скористатися біологічними або є народними методами.

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