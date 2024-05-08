Топ-6 культур, которые нельзя использовать для микрозелени: будет красиво, но не вкусно

Специалисты посоветовали не брать эти семена

Микрогрин является отличным примером украшения блюда не только в ресторане, но и дома. Однако если вы начинающий в выращивании микрозелени у себя на подоконнике, то нужно знать о семенах, которые точно не подходят для этого дела.

Для зелени необходимо выбирать семена собственного производства или то, что не предназначено для посадки на огороде, ведь они обработаны от вредителей. Какие виды семян нельзя сажать для микрогрина, рассказал Zaxid.net.

Согласно данным, для выращивания микрозеленых подходят все зерновые, бобовые и овощные культуры — салат, кресс-салат, руккола, редис, горчица, капуста, горох, свёкла, амарант, гречка, лен, кукуруза, пшеница и другие.

Однако есть категории растений, которые нельзя использовать из-за их определенных свойств:

картофель, помидор, сладкий перец, баклажан нельзя выращивать для микрогрина из-за того, что в их сеянцах есть ядовитый соланин;

фасоль — ее ростки содержат яд;

тыквенные семена — их паросты хоть и не ядовиты, но горьки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 культур можно посадить у себя на подоконнике.