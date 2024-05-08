Шви на плитці у ванній знову стануть білими: як їх освітлити

Шви між плитками стануть як новенькі

Навіть у найбільш відповідальних господинь може не лише утворюватися жовтий наліт на ванній, але й забруднюватися шви між плитками. Хтось бореться із цим за допомогою хімічних засобів, а інші надають переваги народним методам.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна відбілити затірку за лічені хвилини. Допоможе у цьому білий оцет, інформує "Ukr.Media".

Як відбілити шви між плитками

Так, аби брудні шви не псували вигляд ванної кімнати, необхідно змішати воду з білим оцтом та нанести цей розчин на проблемні ділянки і залишити на 5 хвилин. Після цього протерти це місце ганчіркою і здивуватися результату. За відсутності оцту можна скористатися нашатирним спиртом або перекисом водню.

Окрім цього, у боротьбі з забрудненнями також ефективна сода. Необхідно зробити пасту, змішавши соду з водою, після чого ретельно втерти її щіткою у шви та почекати 20 хвилин. Далі цю пасту потрібно змити і насолоджуватися результатом.

Деякі господині навіть використовують зубну пасту для цієї мети. Вона також добре вирішує проблему всього за декілька секунд.

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