Швы на плитке в ванной снова станут белыми: как их осветлить

Швы между плитками станут как новенькие

Даже у самых ответственных хозяек может не только образовываться желтый налет на ванной, но и загрязняться швы между плитками. Кто-то борется с этим с помощью химических средств, а другие предпочитают народные методы.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно отбелить затирку в считанные минуты. Поможет в этом белый уксус, сообщает "Ukr.Media".

Как отбелить швы между плитками

Так, чтобы грязные швы не портили вид ванной, необходимо смешать воду с белым уксусом и нанести этот раствор на проблемные участки и оставить на 5 минут. После этого протереть это место тряпкой и удивиться результату. При отсутствии уксуса можно воспользоваться нашатырным спиртом или перекисью водорода.

Кроме того, в борьбе с загрязнениями также эффективна сода. Необходимо сделать пасту, смешав соду с водой, после чего тщательно втереть ее щеткой в швы и подождать 20 минут. Дальше эту пасту нужно смыть и наслаждаться результатом.

Некоторые хозяйки даже используют зубную пасту для этой цели. Она также хорошо решает проблему всего за несколько секунд.

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