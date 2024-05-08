Лавровый лист "поселится" в вашем доме: пять способов его использования
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Пряность пригодится не только на кухне
Без лаврового листа сложно представить кухню. Он незаменим — именно эта пряность придает блюдам пикантности.
Однако лавровый лист может использоваться не только в кулинарии, но и для решения многих бытовых проблем. Вместе с "Главредом" расскажем о нескольких способах использования лаврового листа.
Как можно использовать лавровый лист
С этой пряностью можно приготовить чай. Необычный вкус и удивительный вкус покорят с первого глотка. Нужно просто взять 2-3 ст. л. иван-чая, 2 лавровых листика, палочку корицы, залить их 0,8 л воды и прокипятить в течение 2-3 минут. Немного времени, пока чай настоится — и можно наслаждаться.
Лавровый лист можно использовать также для борьбы с неприятными ароматами дома. Например, пряность кладут в обувь для борьбы с неприятным запахом.
Также с помощью лаврового листа можно улучшить запах в туалете. Нужно просто повесить там несколько связанных лавровых листочков.
Лавровый лист — также отличный способ, чтобы избавиться от жучков в муке и крупах. Поэтому после покупки круп стоит положить в емкости минимум по одному такому листику.
С помощью лаврового листа можно приготовить настой, чтобы подкормить домашние комнатные растения. Для этого нужно 4 лавровых листа отправить в банку, залить литром горячей (около 70 градусов) воды, закрыть крышкой и дать настояться около 3-4 часов. Такую подкормку стоит использовать не чаще, чем раз в месяц.
Если поджечь лавровый лист в теплице, это поможет избавиться от вредителей. Эфирные масла пряности отпугнут вредителей, которые могут уничтожить урожай.
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