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Три сірники при варінні яєць позбавлять вас проблеми: геніальний лайфхак

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ваші яйця будуть цілими
Ваші яйця будуть цілими. Фото rbc.ua

Ви користуватиметеся цією хитрістю постійно

Навряд чи хтось відмовиться від фаршированих яєць. Однак при їхньому варінні важливо, щоб курячі яйця не потріскалися і яєчний білок не витік назовні.

Досвідчені кулінари весь час вигадують хитрі та незвичайні трюки, щоб яйця зварилися цілим і білок не витік. Однак про такий незвичайний спосіб ви точно ще не чули — потрібно просто відправити кілька сірників у каструлю при варінні яєць. Подробицями такого незвичайного лайфхаку поділимося разом із "Важно знать".

Навіщо кидати сірники в каструлю при варінні яєць

Виявляється, звичайні сірники відмінно справляються з проблемою шкаралупи, що тріснула, і підтікання білка. Все, що потрібно — кинути 3-5 штук у каструльку з яйцями. Результат не забариться — при варінні не трісне жодне яйце і білок не витече. Найкраще використовувати спалені сірники — так із яйцями не варитиметься сірка.

Якщо вдома раптом не виявилося сірників, то можна замінити їх на звичайні дерев’яні зубочистки — вони також впораються з цією проблемою на ура. Спробуйте такий незвичайний лайфхак — і ви використовуватимете його весь час.

Раніше ми розповідали, як швидко почистити яйця. За допомогою однієї хитрості вони "вистрибнуть" зі шкаралупи самі.

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#Яйця #Сірники #Лайфхак