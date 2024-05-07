Три сірники при варінні яєць позбавлять вас проблеми: геніальний лайфхак

Ви користуватиметеся цією хитрістю постійно

Навряд чи хтось відмовиться від фаршированих яєць. Однак при їхньому варінні важливо, щоб курячі яйця не потріскалися і яєчний білок не витік назовні.

Досвідчені кулінари весь час вигадують хитрі та незвичайні трюки, щоб яйця зварилися цілим і білок не витік. Однак про такий незвичайний спосіб ви точно ще не чули — потрібно просто відправити кілька сірників у каструлю при варінні яєць. Подробицями такого незвичайного лайфхаку поділимося разом із "Важно знать".

Навіщо кидати сірники в каструлю при варінні яєць

Виявляється, звичайні сірники відмінно справляються з проблемою шкаралупи, що тріснула, і підтікання білка. Все, що потрібно — кинути 3-5 штук у каструльку з яйцями. Результат не забариться — при варінні не трісне жодне яйце і білок не витече. Найкраще використовувати спалені сірники — так із яйцями не варитиметься сірка.

Якщо вдома раптом не виявилося сірників, то можна замінити їх на звичайні дерев’яні зубочистки — вони також впораються з цією проблемою на ура. Спробуйте такий незвичайний лайфхак — і ви використовуватимете його весь час.

Раніше ми розповідали, як швидко почистити яйця. За допомогою однієї хитрості вони "вистрибнуть" зі шкаралупи самі.