Три спички при варке яиц избавят вас от проблемы: гениальный лайфхак

Вы будете пользоваться этой хитростью постоянно

Вряд ли кто-то откажется от фаршированных яиц. Однако при их варке важно, чтобы куриные яйца не потрескались и яичный белок не вытек наружу.

Опытные кулинары все время придумывают хитрые и необычные трюки, чтобы яйца сварились целым и белок не вытек. Однако о таком необычном способе вы точно еще не слышали — нужно просто отправить несколько спичек в кастрюлю при варке яиц. Подробностями такого необычного лайфхака поделимся вместе с "Важно знать".

Зачем бросать спички в кастрюлю при варке яиц

Оказывается, обычные спички отлично справляются с проблемой треснувшей скорлупы и подтекания белка. Все, что нужно — бросить 3–5 штук в кастрюльку с яйцами. Результат не заставит себя долго ждать — при варке не треснет ни одно яйцо и белок не вытечет. Лучше всего использовать сожженные спички — так с яйцами не будет вариться сера.

Если дома вдруг не оказалось спичек, то можно заменить их обычными деревянными зубочистками — они также справятся с этой проблемой на ура. Попробуйте такой необычный лайфхак — и вы будете использовать его все время.

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