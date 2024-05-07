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Три спички при варке яиц избавят вас от проблемы: гениальный лайфхак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ваши яйца будут целыми
Ваши яйца будут целыми. Фото rbc.ua

Вы будете пользоваться этой хитростью постоянно

Вряд ли кто-то откажется от фаршированных яиц. Однако при их варке важно, чтобы куриные яйца не потрескались и яичный белок не вытек наружу.

Опытные кулинары все время придумывают хитрые и необычные трюки, чтобы яйца сварились целым и белок не вытек. Однако о таком необычном способе вы точно еще не слышали — нужно просто отправить несколько спичек в кастрюлю при варке яиц. Подробностями такого необычного лайфхака поделимся вместе с "Важно знать".

Зачем бросать спички в кастрюлю при варке яиц

Оказывается, обычные спички отлично справляются с проблемой треснувшей скорлупы и подтекания белка. Все, что нужно — бросить 3–5 штук в кастрюльку с яйцами. Результат не заставит себя долго ждать — при варке не треснет ни одно яйцо и белок не вытечет. Лучше всего использовать сожженные спички — так с яйцами не будет вариться сера.

Если дома вдруг не оказалось спичек, то можно заменить их обычными деревянными зубочистками — они также справятся с этой проблемой на ура. Попробуйте такой необычный лайфхак — и вы будете использовать его все время.

Ранее мы рассказывали, как быстро почистить яйца. С помощью одной хитрости они "выпрыгнут" из скорлупы сами.

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#Яйца #Спички #Лайфхак