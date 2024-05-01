Відмиє весь будинок: рецепт простого, але ефективного засобу для прибирання

Всього з двох інгредієнтів можна створити ефективний засіб для чищення

Для прибирання будинку не обов’язково використовувати агресивні хімічні речовини або дорогі розчини для чищення. Ефективно видалити бруд можна і за допомогою саморобного засобу із натуральних продуктів.

Найчастіше для приготування розчину, що чистить, навіть не потрібно купувати спеціальні продукти. Рецептом одного з таких ділиться TOP.

Як зробити домашній засіб для чищення

Для приготування засобу для прибирання знадобиться шкірка лимона та оцет. Лимон має освітлювальні, дезінфікуючі та антибактеріальні властивості, завдяки чому ефективно видаляє забруднення. Крім того, він має приємний, освіжаючий аромат. У поєднанні з оцтом він видалить навіть найстійкіші забруднення.

Для приготування рідини знадобиться:

Шкірка одного лимона;

1 склянка оцту;

скляна тара.

Подрібніть шкірку лимона і киньте в скляну ємність, залийте її оцтом, перемішайте, закрийте і поставте в темне прохолодне місце. Через 2 тижні процідіть рідину і перелийте в ємність із пульверизатором.

Використовувати засіб для чищення з оцту і лимона дуже просто. Просто розпорошіть його на забруднену поверхню і протріть м’якою тканиною або вологою губкою. Під час чищення делікатних поверхонь спочатку перевірте засіб на невеликій ділянці.

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