Украинские слова разлетелись по всему миру: как за границей звучит "борщ", "гопак", "гречка" и "черешня"

"Телеграф" рассказал, как называют наши слова в разных уголках мира

Украинский язык богат красивыми и благозвучными словами. Они положили начало не только в нашем государстве, но и в других странах. Больше украинизмов в польском языке.

Но и в русский попали также наши слова. Это бондарь, вареник, галушка, лепешка, кожух, парень, хлебороб, школьник, сообщает "Эспрессо".

Некоторые из них вытеснили российские соответствия: "пасека" (рос. "пчельник"), "сырник" (рос. "творожник"), "хлебороб" (рос. "хлебопашец"), "стерня" (рос. "жнивьё"), "гречка" (рос. "гречиха").

Ко многим языкам попало слово борщ:

борщ — на белорусском

borsch — на итальянском

Borschtsch — на немецком

barszcz — польском

borș — румынском

Borscht — на французском

boršč — по-чешски

borscs — на венгерском.

Из Украины распространилось слово "казак". Хотя о его происхождении до сих пор спорят.

Cossack — английский

казак — белорусском

Kosak — на немецком

Kozak — польском

cazac — румынский

Cosaque — на французском

Cossack — по-чешски

kozák -венгерский.

Миром распространилось название танца "гопак".

Hopak — на английском

гапак — белорусском

Hopak — на испанском

Hopak — на итальянском

Hopak — на немецком

Hopak — на польском

Hopak — на румынском

Hopak — на французском

Hopak — на чешском

Hopak – на венгерском.

Слово "черешня" хорошо прижилось в славянских языках.

черешня — белорусском

czeresnia (trzesnia) — польском

Известным стало и слово "гречка". В русском оно вытеснило "гречиху".

hreczka — польском

гречка — белорусском

hrișcă — на румынском.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к ребенку на украинском.