Украинские слова разлетелись по всему миру: как за границей звучит "борщ", "гопак", "гречка" и "черешня"
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"Телеграф" рассказал, как называют наши слова в разных уголках мира
Украинский язык богат красивыми и благозвучными словами. Они положили начало не только в нашем государстве, но и в других странах. Больше украинизмов в польском языке.
Но и в русский попали также наши слова. Это бондарь, вареник, галушка, лепешка, кожух, парень, хлебороб, школьник, сообщает "Эспрессо".
Некоторые из них вытеснили российские соответствия: "пасека" (рос. "пчельник"), "сырник" (рос. "творожник"), "хлебороб" (рос. "хлебопашец"), "стерня" (рос. "жнивьё"), "гречка" (рос. "гречиха").
Ко многим языкам попало слово борщ:
борщ — на белорусском
borsch — на итальянском
Borschtsch — на немецком
barszcz — польском
borș — румынском
Borscht — на французском
boršč — по-чешски
borscs — на венгерском.
Из Украины распространилось слово "казак". Хотя о его происхождении до сих пор спорят.
Cossack — английский
казак — белорусском
Kosak — на немецком
Kozak — польском
cazac — румынский
Cosaque — на французском
Cossack — по-чешски
kozák -венгерский.
Миром распространилось название танца "гопак".
Hopak — на английском
гапак — белорусском
Hopak — на испанском
Hopak — на итальянском
Hopak — на немецком
Hopak — на польском
Hopak — на румынском
Hopak — на французском
Hopak — на чешском
Hopak – на венгерском.
Слово "черешня" хорошо прижилось в славянских языках.
черешня — белорусском
czeresnia (trzesnia) — польском
Известным стало и слово "гречка". В русском оно вытеснило "гречиху".
hreczka — польском
гречка — белорусском
hrișcă — на румынском.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к ребенку на украинском.