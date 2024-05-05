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Із Великоднем 2024! Барвисті листівки та вірші для привітання рідних зі світлим святом

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Надішліть рідним яскраву листівку зі святом
Надішліть рідним яскраву листівку зі святом. Фото Фото "Телеграф"

Барвисті листівки та милі привітання з Великоднем 2024

Великдень — велике релігійне свято, яке у 2024 році відзначають 5 травня. Святкують його у родинному колі за великим столом, повним смачних страв. Це чудова нагода зробити приємно рідним, надіславши їм яскраву листівку і привітати з Великоднем.

"Телеграф" підготував для вас барвисті картинки для месенджерів чи соцмереж для привітання найближчих, навіть якщо вони не поруч.

Листівки з Великоднем для Вайбер
Фото: Телеграф

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

Картинки з Великоднем для Вайбер
Фото: Телеграф

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

Привітання для мами з Пасхою
Фото: Телеграф

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

Привітання з Пасхою 2024
Фото: Телеграф

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

З Великоднем 5 травня
Фото: Телеграф

***

З Великоднем світлим вітаю!

Свято Боже хай вас зігріває,

Хай дарує на краще надію,

А душа ваша хай не черствіє.

***

У Великодню днину, у час найбільших див

Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив

Дарунками на щастя, здоров’я і любов,

Хай буде з Вами завше Його святий покров.

Раніше "Телеграф" публікував привітання до Великодня 2024. Ми поділилися яскравими картинками та милими віршами.

Теги:
#Вітання #Картинки #Листівки #Великдень #Великдень 2024