Із Великоднем 2024! Барвисті листівки та вірші для привітання рідних зі світлим святом
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Барвисті листівки та милі привітання з Великоднем 2024
Великдень — велике релігійне свято, яке у 2024 році відзначають 5 травня. Святкують його у родинному колі за великим столом, повним смачних страв. Це чудова нагода зробити приємно рідним, надіславши їм яскраву листівку і привітати з Великоднем.
"Телеграф" підготував для вас барвисті картинки для месенджерів чи соцмереж для привітання найближчих, навіть якщо вони не поруч.
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
З Великоднем світлим вітаю!
Свято Боже хай вас зігріває,
Хай дарує на краще надію,
А душа ваша хай не черствіє.
***
У Великодню днину, у час найбільших див
Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив
Дарунками на щастя, здоров’я і любов,
Хай буде з Вами завше Його святий покров.
Раніше "Телеграф" публікував привітання до Великодня 2024. Ми поділилися яскравими картинками та милими віршами.