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"Христос Воскрес! Воістину Воскрес!": теплі привітання з Великоднем у віршах та листівках

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Привітайте близьких зі святом Великодня милою листівкою
Привітайте близьких зі святом Великодня милою листівкою. Фото Колаж "Телеграф"

Милі листівки та привітання для рідних та друзів

Цього дня, 5 травня, православні та греко-католики відзначають світле свято Великодня. Привітайте своїх родичів, друзів, колег або просто знайомих із цим світлим святом. Надішліть милу картинку або вірші з привітаннями.

"Телеграф" підготував добірку картинок, листівок та поздоровлень у віршах, щоб ви могли привітати своїх рідних, які сьогодні, 5 травня, відзначають світле свято Великодня.

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

Великдень, листівки, картинки

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

привітання з Великоднем, листівки на Великдень, Пасха, свято

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Великдень, картинки для привітань

Раніше "Телеграф" публікував привітання до Великодня 2024 року. Душевні побажання своїми словами та листівки.

Теги:
#Листівки #Великдень 2024