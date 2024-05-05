"Христос Воскрес! Воістину Воскрес!": теплі привітання з Великоднем у віршах та листівках
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Милі листівки та привітання для рідних та друзів
Цього дня, 5 травня, православні та греко-католики відзначають світле свято Великодня. Привітайте своїх родичів, друзів, колег або просто знайомих із цим світлим святом. Надішліть милу картинку або вірші з привітаннями.
"Телеграф" підготував добірку картинок, листівок та поздоровлень у віршах, щоб ви могли привітати своїх рідних, які сьогодні, 5 травня, відзначають світле свято Великодня.
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
***
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
***
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Раніше "Телеграф" публікував привітання до Великодня 2024 року. Душевні побажання своїми словами та листівки.