С Пасхой 2024 года! Красочные открытки и стихи для поздравления родных со светлым праздником
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Красочные открытки и милые поздравления с Пасхой 2024 года
Пасха – большой религиозный праздник, который в 2024 году отмечают 5 мая. Празднуют его в кругу семьи за большим столом, полным вкусных блюд. Это отличный случай сделать приятно родным, прислав им яркую открытку и поздравить с Пасхой.
"Телеграф" подготовил для вас красочные картинки для мессенджеров или соцсетей для поздравления близких, даже если они не рядом.
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
З Великоднем світлим вітаю!
Свято Боже хай вас зігріває,
Хай дарує на краще надію,
А душа ваша хай не черствіє
***
У Великодню днину, у час найбільших див
Я Вам бажаю щиро, щоб Бог нагородив
Дарунками на щастя, здоров’я і любов,
Хай буде з Вами завше Його святий покров.
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления к Пасхе 2024 года. Мы поделились яркими картинками и милыми стихами.