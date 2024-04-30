Яскраві "роли" зі свіжих огірків: чудовий спосіб нагодувати дітей вітамінами

Усіх точно зацікавить ця страва

Що робити, якщо ваші близькі люблять перекусити різними пиріжками, бутербродами з намазками і не звертають увагу на овочі та сир? Ми знайшли вихід із цієї ситуації.

Разом із "Бабусиними рецептами" ми сьогодні приготуємо незвичайні "суші" з огірків із сирною начинкою. Це чудовий варіант для тих, хто любить легкі закуски. Така страва також сподобається тим, хто не їсть овочі та молочні продукти — такі рулетики виглядають приголомшливо і точно зацікавлять і дітей, і дорослих. Освіжаючий смак соковитих та хрустких огірків, кремова текстура та легка гострота редиски – саме це сподобається всім у закусці.

Як приготувати рулетики зі свіжих огірків

Інгредієнти:

огірки — 3 шт.;

редис – 150 г;

вершковий сир — 140 г;

кріп – половина пучка;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Свіжі огірки добре промиваємо свіжі огірки під проточною водою, сухим паперовими рушниками і нарізаємо овочерізкою на тонкі слайси. Для приготування начинки миємо редис, нарізаємо маленькими кубиками та відправляємо у глибоку ємність. Туди ж додаємо сир, промитий та подрібнений кріп. Все солимо та ретельно перемішуємо до отримання однорідної маси. На дошку викладаємо 4 огіркові пластинки впритул один до одного, обрізаємо краї, роблячи рівний зріз. На край огірків викладаємо сирну начинку, формуємо ковбаску. Загортаємо все в рулет і розрізаємо на менші шматочки. Повторюємо, доки не закінчиться начинка та огірки. Викладаємо все на тарілку та подаємо до столу.

До речі, близьких можна здивувати незвичайними бутербродами в клярі. Вас поцілують за такий перекус.