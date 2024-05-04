Глазур на пасці не зіпсується: як і чим її треба накрити

Дивний, але дієвий спосіб

Вже завтра Великдень. А отже, всі господині печуть запашні й ароматні паски і прикрашають їх красивою глазур’ю. Однак для того, щоб не обвітрилися, їх треба чимось накрити, але важливо не зіпсувати красиві прикраси. А раніше ми розповідали, як пофарбувати великодні яйця копійчаними інгредієнтами.

Звісно, існують спеціальні контейнери, однак не у всіх вони є під рукою. Простим лайфхаком поділився шеф-кухар Анатолій Добровольський на своїй сторінці в Instagram.

Як накрити паску і не зіпсувати глазур

Шеф-кухар вирішив перевірити лайфхак блогера. Паску треба поставити на тарілку. Далі — взяти звичайну харчову плівку. Обмотуємо її навколо тарілки так, щоб верхній край був у руці, а нижній — торкався тарілки.

Верхню частину скручуємо, як показано на відео. Таким чином утвориться так званий купол. Так ваша пасочка буде захищена від комах, пилу та пересихання. До речі, цей метод також дуже дієвий для різних десертів. У такому вигляді можна ставити їх у холодильник і не боятися, що вони обвітряться, вберуть в себе запахи інших продуктів чи втратять зовнішній вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко приготувати сирну паску. Вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів та 20 хвилин часу.