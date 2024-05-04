Глазурь на паске не испортится: как и чем ее надо накрыть

Удивительный, но действенный способ

Уже завтра Пасха. А значит, все хозяйки пекут душистые и ароматные паски и украшают их красивой глазурью. Однако для того чтобы не обветрились, их нужно чем-то накрыть, но важно не испортить красивые украшения. А раньше мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца копеечными ингредиентами.

Конечно, существуют специальные контейнеры, однако не у всех они находятся под рукой. Простым лайфхаком поделился шеф-повар Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.

Как накрыть паска и не испортить глазурь

Шеф-повар решил проверить лайфхак блогера. Паска нужно поставить на тарелку. Далее – взять обычную пищевую пленку. Обматываем ее вокруг тарелки так, чтобы верхний край был в руке, а нижний – касался тарелки.

Верхнюю часть скручиваем, как показано на видео. Таким образом, образуется так называемый купол. Так ваша паска будет защищена от насекомых, пыли и пересыхания. Кстати, этот метод также очень эффективен для разных десертов. В таком виде можно ставить их в холодильник и не бояться, что они обветрятся, впитают запахи других продуктов или потеряют внешний вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро приготовить творожную паску. Вам понадобится всего пять ингредиентов и 20 минут.