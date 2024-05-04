Как увеличить срок службы смартфона: простые, но действенные правила

Это должно войти в привычку

Аккумулятор — очень важная часть смартфона и требует внимательного отношения. Ошибки в эксплуатации могут привести к проблемам с зарядкой, а щадящая эксплуатация способна существенно продлить срок службы батареи.

"Телеграф" рассказывает, о важных правилах зарядки. Они простые, но способны избавить от множества проблем с телефоном.

Не разряжать телефон до нуля. Полностью разряжая аккумулятор, вы подвергаете его стрессу. Не стоит доводить до выключения телефона из-за отсутствия энергии. Специалисты советуют ставить его на зарядку, когда уровень опускается до 20%

Не заряжать до максимума. С другой стороны, полная зарядка на регулярной основе тоже не лучшим образом влияет на работу батареи. Лучше всего отключать смартфон от источника питания, когда он достигает 80% заряда.

Не использовать телефон, когда он заряжается. Соблазн поиграть, или посмотреть новости в телефоне во время зарядки высок, но делать этого не стоит. Аккумулятор и так испытывает нагрузку, и дополнительные задачи усиливают его износ.

Кроме того, важно внимательно подходить к зарядке в холодные и жаркие периоды. Летом заряжать телефон нужно только в прохладных помещениях и не класть его на солнце. Зимой нельзя подключать его к сети сразу после того, как вы вернулись с мороза. Сначала нужно дать устройству нагреться при комнатной температуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя регулярно заряжать телефон от ноутбука. Это грозит очень неприятными последствиями.