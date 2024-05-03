Рік коронації хворого на рак Чарльза III: хто може успадкувати королівський престол наступним

Зараз з раком борються одразу двоє членів королівської родини

6 травня 2024 року — перша річниця королівського правління Чарльза III. Він найдовше чекав свого сходження на престол — аж цілих 70 років. Утім, початок 2024 року супроводжувався неприємними подіями для родини монархів. Спершу стало відомо про рак Чарльза III, а згодом — і Кейт Міддлтон. У монаршій родині навіть почали готуватися до похорону короля. Дуже цікаво, що ж буде відбуватися далі у королівстві та хто ж стане новим спадкоємцем престолу після смерті Чарльза III.

Про хворобу Чарльза III

Ще на початку цього року стало відомо, що Чарльз III звернувся до лікарів через збільшення передміхурової залози. Королю зробили відповідну операцію, й він навіть повернувся додому. Але вже у лютому Букінгемський палац повідомив, що у короля виявили рак. Така заява неабияк здивувала увесь світ.

Королівські оглядачі навіть подейкували, що Чарльз III не планував розповідати про свою хворобу. Але вирішив зробити це, щоб підтримати онкохворих у всьому світі та продемонструвати рішучу боротьбу з онкологією. Тож Чарльз III відкладав свої королівські обов'язки та почав лікування. Протягом цього періоду замість короля на публічних заходах з'являлась його дружина — Камілла.

Провідати батька приїжджав й син, принц Гаррі. Після відмови від королівського престолу, він перебрався з дружиною Меган Маркл і двома дітьми у США. Преса писала, що їх зустріч тривала пів години. Гаррі не хотів розмовляти з батьком про його хворобу, адже поруч була мачуха, королева Камілла.

У Великій Британії навіть почали готувати план, на випадок, якщо Чарльз III помре. Він називається Операція "Міст Менай" — тобто, порядок дій щодо оголошення смерті, похорону і прощання.

Згодом у мережі навіть почали писати про смерть короля. Таке припущення зробили, бо на окремих урядових будівлях Сполученого Королівства приспустили прапори. А таке роблять, щоб проявити жалобу.

Утім, згодом виявилось, що фейк, розповсюджений російськими ЗМІ. Оскільки про смерть короля не повідомляло жодне британське медіа та на сторінках монаршої родини у соцмережах, не було такої інформації.

Сам Чарльз, після новин про смерть, вирішив показатися на публіці. Він зустрівся з ветеранами корейської війни з нагоди 70-тої річниці завершення збройного конфлікту. Також король завітав до каплиці Святого Георгія у Віндзорі на великодню службу.

Однак, близький друг королівської сім'ї розповів, що насправді самопочуття короля є не таким хорошим, як би хотілося. Наразі він проходить променеву терапію в Лондоні, попри це, стан справ гірший, ніж це подають.

Зараз Чарльз III повернувся до виконання королівських обов'язків. Днями разом із разом з королевою-консорт Каміллою, він відвідав онкологічний центр у Лондоні.

Чарльз III і Камілла у Лондоні

Про хворобу Кейт Міддлтон

У січні цього року Букінгемський палац повідомив і про планову операцію Кейт Міддлтон. Хірургічне втручання провели на черевній порожнині. Її Високість провела в лікарні два тижні, після чого відправилась додому. Офіційні джерела королівської родини розповідали, що Міддлтон повернеться до громадянських обов'язків аж після Великодня.

Британські ЗМІ писали, що Кейт допомагали відновитися після операції надзвичайно компетентні фахівці. Однак, їй потрібен час на повноцінне одужання. Також повідомлялось, що принцеса почуває себе доволі добре.

Утім, прихильники королівської родини почали бити на сполох, чому так мало інформації про самопочуття Кейт. До того ж її ніхто не бачив після операції на публіці. У заяві Кенсінгтонського палацу йшлося про те, що принцеса Уельська хоче, аби хвораба не вплинула на життя її дітей. Також вона висловила вдячність за увагу.

Згодом до Дня Матері на сторінці королівської родини в інстаграмі з'явилось перше фото Кейт Міддлтон у 2024 році. На ньому принцеса Уельська сиділа на стільці зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджом і Луї та принцесою Шарлоттою.

Перше фото Кейт Міддлтон після операції

Попри це, деякі медіа запідозрили, що для створення фото використовували штучний інтелект. Тому вони відмовилися публікувати на своїх ресурсах цю світлину. Насамперед багатьох збентежила ліва рука жінки, яка виглядала розмитою, а також не зовсім природнє положення тіла. Відповіла на такі закиди сама Кейт. Вона зізналась, що справді редагувала світлину та перепросила за непорозуміння.

Через певний час у мережі з'явилось перше відео за участі Кейт після операції. Її зафільмували під час походу по магазинах. Вона виглядала розслабленою та усміхненою.

Кейт Міддлтон вперше на публіці після операції

Але навіть це не заспокоїло публіку. Навпаки, люди почали підозрювати, що відео створили за допомогою штучного інтелекту або ж використали двійника Міддлтон.

Тривала відсутність принцеси Уельської в публічному просторі спричинила масу різних теорій. Почалися ширитися чутки, що операцію провели невдало. Іспанська журналістка Конча Каллеха сказала, що через ускладнення Міддлтон навіть вводили в штучну кому. У Букінгемському палаці повідомили, що така інформація є неправдивою.

Деякі ж казали, що Кейт не з'являється на публіці через ніби то зраду принца Вільяма з Роуз Генбері, маркізою Чолмонделей. Представники Генбері, до речі, спростували ці плітки.

До того ж принц Вільям завітав на церемонію вручення премії BAFTA без дружини. Відсутність принцеси Уельської списували на її реабілітацію.

Урешті-решт, Міддлтон вирішила поставити всі крапки над "і". І в березні вона повідомила, що хвора на рак. Онкологію виявили саме під час післяопераційних тестів. Кейт розповіла, що рак діагностували на ранній стадії, і зараз вона проходить профілактичну хімієтерапію.

Кейт Міддлтон повідомила про рак

Прихильники королівської сім'ї були шоковані такою звісткою. Адже минуло не так багато часу з новини про онкологію Чаррльза III, як тут стало відомо про рак у Міддлтон. Люди писали їй багато слів підтримки та побажання швидше одужати.

Хто успадкує королівський престол наступним

Через несподівані діагнози у представників монаршої родини, у багатьох почало виникати питання — хто успадкує престол, у випадку смерті Чарльза III. Перевага у цій справі надається саме старшому сину та його дітям, тому наступником буде Вільям, що має титул принца Уельського.

Після принца Вільяма у черзі на королівський престол — його діти: це принц Джордж (10 років), принцеса Шарлотта (9 років) та принц Луї (4 роки).

І аж після них королем може стати принц Гаррі, який відмовився від виконання королівських обов'язків у 2020 році. Однак, на престол він все ще претендує. А от наступними після Гаррі, у черзі його діти — чотирирічний син Арчі та дворічна донька Лілібет.

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