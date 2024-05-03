Год коронации больного раком Чарльза III: кто может унаследовать королевский престол следующим

Сейчас с раком борются сразу два члена королевской семьи

6 мая 2024 года – первая годовщина королевского правления Чарльза III. Он дольше всего ждал своего восхождения на престол — целых 70 лет. Впрочем, начало 2024 сопровождалось неприятными событиями для семьи монархов. Сначала стало известно о раке Чарльза III, а впоследствии – и Кейт Миддлтон. В монаршей семье даже начали готовиться к похоронам короля. Очень интересно, что будет происходить дальше в королевстве и кто же станет новым наследником престола после смерти Чарльза III.

О болезни Чарльза III

Еще в начале этого года стало известно, что Чарльз III обратился к врачам из-за увеличения предстательной железы. Королю сделали соответствующую операцию, и он вернулся домой. Но уже в феврале Букингемский дворец сообщил, что у короля был обнаружен рак. Такое заявление изумило весь мир.

Королевские обозреватели даже поговаривали, что Чарльз III не планировал рассказывать о своей болезни. Но решил сделать это, чтобы поддержать онкобольных во всем мире и продемонстрировать решительную борьбу с онкологией. Итак, Чарльз III откладывал свои королевские обязанности и начал лечение. В этот период вместо короля на публичных мероприятиях появлялась его жена — Камилла.

Навестить отца приезжал и сын, принц Гарри. После отказа от королевского престола он перебрался с женой Меган Маркл и двумя детьми в США. Пресса писала, что их встреча длилась полчаса. Гарри не хотел разговаривать с отцом о его болезни, ведь рядом была мачеха, королева Камилла.

В Великобритании даже начали готовить план, если Чарльз III умрет. Он называется Операция "Мост Менай" — то есть, порядок действий по объявлению смерти, похорон и прощания.

Впоследствии в сети даже начали писать о смерти короля. Такое предположение сделали, потому что на отдельных правительственных зданиях Соединенного Королевства приспустили флаги. А такое делают, чтобы проявить траур.

Впрочем, впоследствии оказалось, что это фейк, распространённый российскими СМИ. Поскольку о смерти короля не сообщало ни одно британское медиа и на страницах монаршей семьи в соцсетях, не было такой информации.

Сам Чарльз после новостей о смерти решил показаться на публике. Он встретился с ветеранами корейской войны по случаю 70-летия завершения вооруженного конфликта. Также король посетил часовню Святого Георгия в Виндзоре на пасхальную службу.

Однако близкий друг королевской семьи рассказал, что на самом деле самочувствие короля является не таким хорошим, как хотелось бы. Сейчас он проходит лучевую терапию в Лондоне, несмотря на это положение хуже, чем это подают.

Сейчас Чарльз III вернулся к исполнению королевских обязанностей. На днях вместе с королевой-консорт Камиллой, он посетил онкологический центр в Лондоне.

Чарльз III и Камилла в Лондоне

О болезни Кейт Миддлтон

В январе этого года Букингемский дворец сообщил и о плановой операции Кейт Миддлтон. Хирургическое вмешательство было проведено на брюшной полости. Ее Высочество провело в больнице две недели, после чего отправилось домой. Официальные источники королевской семьи рассказывали, что Миддлтон вернется к гражданским обязанностям после Пасхи.

Британские СМИ писали, что Кейт помогали восстановиться после операции очень компетентные специалисты. Однако ей нужно время на полноценное выздоровление. Также сообщалось, что принцесса чувствует себя очень хорошо.

Впрочем, поклонники королевской семьи начали бить тревогу, почему так мало информации о самочувствии Кейт. К тому же, ее никто не видел после операции на публике. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что принцесса Уэльская хочет, чтобы болезнь не повлияла на жизнь ее детей. Также она выразила благодарность за внимание.

Впоследствии ко Дню Матери на странице королевской семьи в инстаграмме появилось первое фото Кейт Миддлтон в 2024 году. На нем принцесса Уэльская сидела на стуле со своими тремя детьми — принцем Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Первое фото Кейт Миддлтон после операции

Тем не менее, некоторые медиа заподозрили, что для создания фото использовали искусственный интеллект. Поэтому они отказались публиковать на своих ресурсах эту фотографию. В первую очередь многих смутила левая рука женщины, которая выглядела размытой, а также не совсем естественное положение тела. Ответила на такие упреки сама Кейт. Она призналась, что действительно редактировала фотографию и извинилась за недоразумение.

Через некоторое время в сети появилось первое видео с участием Кейт после операции. Ее сняли во время похода по магазинам. Она выглядела расслабленной и улыбающейся.

Кейт Миддлтон впервые на публике после операции

Но даже это не успокоило публику. Напротив, люди начали подозревать, что видео создали с помощью искусственного интеллекта или использовали двойника Миддлтон.

Длительное отсутствие принцессы Уэльской в публичном пространстве повлекло массу различных теорий. Начались распространяться слухи, что операцию провели неудачно. Испанская журналистка Конча Каллеха сказала, что из-за осложнений Миддлтон даже вводили в искусственную ком. В Букингемском дворце сообщили, что такая информация — неправдива.

Некоторые же говорили, что Кейт не появляется на публике из-за якобы измены принца Уильяма с Роуз Генбери, маркизой Чолмонделей. Представители Генбери, кстати, опровергли эти слухи.

К тому же принц Уильям посетил церемонию вручения премии BAFTA без супруги. Отсутствие принцессы Уэльской списывалось на ее реабилитацию.

В конце концов, Миддлтон решила поставить все точки над "и". И в марте она сообщила, что больна раком. Онкология была обнаружена именно во время послеоперационных тестов. Кейт рассказала, что рак диагностировали на ранней стадии, и сейчас она проходит профилактическую химиотерапию.

Кейт Миддлтон сообщила о раке

Приверженцы королевской семьи были шокированы таким известием. Ведь прошло не так много времени с новостью об онкологии Чаррльза III, как здесь стало известно о раке у Миддлтона. Люди писали ей много слов поддержки и пожелания поскорее выздороветь.

Кто унаследует королевский престол следующим

Из-за неожиданных диагнозов у представителей монаршей семьи, у многих начал возникать вопрос — кто унаследует престол, в случае смерти Чарльза III. Предпочтение в этом деле отдается старшему сыну и его детям, поэтому преемником будет Уильям, имеющий титул принца Уэльского.

После принца Уильяма в очереди на королевский престол его дети: принц Джордж (10 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи (4 года).

И только после них королем может стать принц Гарри, отказавшийся от исполнения королевских обязанностей в 2020 году. Однако на престол он все еще претендует. А вот следующими после Гарри, в очереди его дети – четырехлетний сын Арчи и двухлетняя дочь Лилибет.

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