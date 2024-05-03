Таропрогноз на 4 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День повинен бути дуже хорошим

У суботу, 4 травня 2024 року, у багатьох може вийти започаткувати новий етап свого життя, закласти основу для майбутніх успішних проектів.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король пентаклів, перевернута Вісімка кубків, Маг

Король пентаклів

Найближчим часом у Вас може статися підйом у справах та роботі, як ніколи доречно буде зайнятися аналізом та підбиттям підсумків. А якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому.

Перевернута Вісімка кубків

Можливо, зараз у Вас не найкращий період і доводиться розплачуватися за досконалу помилку, проте в цьому положенні карта каже, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Маг

Скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в травні за картами Таро.