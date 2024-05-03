Таропрогноз на 4 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День должен быть очень даже хорошим

В субботу, 4 мая 2024 года, у многих может выйти начать новый этап своей жизни, заложить основу для будущих успешных проектов.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король пентаклей, перевернутая Восьмерка кубков, Маг

Король пентаклей

В ближайшее время у Вас может случиться подъем в делах и работе, как никогда уместно будет заняться анализом и подведением итогов. А если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом.

Перевернутая Восьмерка кубков

Возможно, сейчас у Вас не лучший период и приходится расплачиваться за совершенную ошибку, однако в этом положении карта говорит, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Маг

Скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в мае по картам Таро.