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"У нього взимку снігу не випросиш": як дотепно сказати про скупу людину, народні перли

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як назвати скупу людину українською мовою Новина оновлена 02 травня 2024, 13:25
Як назвати скупу людину українською мовою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є кілька кумедних виразів

У багатій українській мові є безліч цікавих слів та фразеологізмів, якими можна описати скупу людину. Такі фрази, як мінімум, звучатимуть дотепно.

Про це відомий вчитель України, мовознавець, доцент, заслужений працівник освіти Олександр Авраменко, розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1". За його словами, люди самі вигадали велику кількість слів і виразів, які характеризують таких людей.

"Вчитимемося висловлювати думки точно і дотепно, і ось тут нам знадобляться... фразеологізми. Напевно, кожному з нас у житті траплялася скупа чи жадібна людина. Ось як тільки наш народ не називає таких персонажів", — сказав Авраменко.

Мовник своєю чергою навів приклади цікавих фразеологізмів, які можна використовувати в даному контексті:

  • "Дає нитку, а тягне цілу свитку";
  • "Дували, але з кишені не виймали";
  • "У нього взимку снігу не випросиш".

Авраменко також назвав ці висловлювання "народним перлом", в яких яскраво відображається досвід попередніх поколінь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно перекласти українською мову слово "затишок".

Теги:
#Україна #Українська мова #Правила #Олександр Авраменко #Фразеологізми