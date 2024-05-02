"У нього взимку снігу не випросиш": как остроумно сказать о скупом человеке, народные перлы

Есть несколько забавных выражений

В богатом украинском языке есть множество интересных слов и фразеологизмов, которыми можно описать скупого человека. Такие фразы будут, как минимум, звучать остроумно.

Об этом известный учитель Украины, языковед, доцент, заслуженный работник образования Александр Авраменко рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1". По его словам, люди сами придумали большое количество слов и выражений, которые характеризуют таких людей.

"Будем учиться выражать мысли точно и остроумно, и вот здесь нам пригодятся … фразеологизмы. Наверное, каждому из нас в жизни попадался скупой или жадный человек. Вот как только наш народ не называет таких персонажей", — сказал Авраменко.

Языковед в свою очередь привел примеры интересных фразеологизмов, которые можно использовать в данном контексте:

"Дає нитку, а тягне цілу свитку";

"Давали, але з кишені не виймали";

"У нього взимку снігу не випросиш".

Авраменко также назвал эти высказывания "народными перлами", в которых ярко отражается опыт предыдущих поколений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно перевести на украинский язык слово "уют".