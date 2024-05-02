Що ви не знали про яйця: великодній лайфхак, з яким шкаралупа буде чиститись за 5 секунд

Простий секрет варених яєць

Ми розповідали, які два компоненти не варто додавати у маринад для шашлику. Тепер ділимось секретом, який дозволить швидко очистити варені яйця.

Варити яйця — просте завдання, але іноді виникають проблеми з чищенням: шкарлупа прилипає до білка, псуючи весь процес. Разом із порталом ProstoWay ділимось простим секретом, який допоможе вам легко чистити яйця за 5 секунд.

Вам знадобиться:

Яйця

Вода

Сіль

Лід (або крижана вода)

Столова ложка (за бажанням)

Інструкція:

Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою. Додайте трохи солі (на 1 літр води — 1 столова ложка солі). Доведіть воду до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть яйця 8-10 хвилин (для круто варених) або 6-7 хвилин (для яєць "в мішечку"). Зніміть каструлю з вогню і злийте гарячу воду. Залийте яйця холодною водою або крижаною водою. Залиште яйця в холодній воді на 5-10 хвилин. Під струменем холодної води злегка постукайте яйцем по твердій поверхні, щоб розбити шкарлупу. Почніть чистити яйце з гострого кінця, піддягаючи шкарлупу столовою ложкою (за бажанням). Яйце буде легко чиститися, адже різкий перепад температур зробить шкарлупу крихкою.

Не переварюйте яйця, адже це може ускладнити їх чищення. З цим простим секретом ви зможете варити яйця, які легко чиститимуться за 5 секунд. Також ми ділились лайфхаком з чищення риби.