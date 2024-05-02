Что вы не знали о яйцах: пасхальный лайфхак, с которым скорлупа будет чиститься за 5 секунд

Простой секрет вареных яиц

Мы рассказывали, какие два компонента не следует добавлять в маринад для шашлыка. Теперь делимся секретом, который позволит быстро очистить вареные яйца.

Варить яйца – простая задача, но иногда возникают проблемы с чисткой: скорлупа прилипает к белку, портя весь процесс. Вместе с порталом ProstoWay делимся простым секретом, который поможет легко чистить яйца за 5 секунд.

Вам понадобится:

Яйца

Вода

Соль

Лед (или ледяная вода)

Столовая ложка (по желанию)

Инструкция:

Уложите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте немного соли (на 1 литр воды – 1 столовая ложка соли). Доведите воду до кипения. Убавьте огонь и варите яйца 8-10 минут (для вкрутую вареных) или 6-7 минут (для яиц "в мешочке"). Снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Залейте яйца холодной водой или ледяной водой. Оставьте яйца в прохладной воде на 5-10 минут. Под струей холодной воды слегка постучите яйцом по твердой поверхности, чтобы разбить скорлупу. Начните чистить яйцо с острого конца, поддевая скорлупу столовой ложкой (по желанию). Яйцо будет легко чиститься, ведь резкий перепад температур сделает скорлупу хрупкой.

Не переваривайте яйца, ведь это может усложнить их чистку. С этим простым секретом вы сможете варить яйца, которые будут легко чиститься за 5 секунд. Также мы делились лайфхаком по чистке рыбы.