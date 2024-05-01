Лучший друг садоводов: как собственноручно сделать капельный полив

Капельный полив очень полезен для растений

Регулярный полив для растений – залог хорошего их роста и щедрого урожая. Поэтому установить автоматический – идеальное решение для тех, кто не хочет тратить время и усилия. Сделать его можно собственноручно из пластиковых бутылок и ватных палочек.

Капельный полив обеспечивает точечное поступление воды в корни растений. Это помогает им лучше расти. Лайфхаком поделились на портале "Школа Жизни".

Преимущества капельного полива:

листья и плоды защищены от чрезмерной влаги, что не даст им сгнить; водные ресурсы используются экономически; значительное сокращение времени, необходимое для полива.

Что понадобится для капельного полива:

пластиковые бутылки объемом 5 литров;

ватные палочки.

Как сделать капельный полив

Ватные палочки разрезаем пополам. Отрезаем верхнюю часть бутылок. В каждой бутылке, в нижней ее части, делаем маленькое отверстие и вставляем в него половину ватной палочки. В бутылки набираем воду. Для того чтобы контролировать интенсивность полива, можно регулировать положение ватной палочки в бутылке. Расставляем бутылки так, чтобы они были ориентированы на стволы растений. Наполняем бутылки водой при необходимости.

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