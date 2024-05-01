Чи можна святити горілку та ковбасу? У ПЦУ розповіли, як правильно зібрати великодній кошик

В ПЦУ розповіли, що покласти до кошика перед походом до церкви

Ковбаса, горілка та інші продукти харчування, які православні віряни кладуть у великодній кошик, в храмі не освячуються і особливих властивостей після кроплення святою водою не набувають.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв'ю "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

За словами митрополита ПЦУ, в храмі продукти харчування не святять, а лише беруть благословення у священника на їх споживання.

"Святять певні речі церковного використання. Можна посвятити хрестик, посвятити ікону. У випадку ж з їжею, ми просто приходимо до храму і беремо благословення на споживання цих продуктів із кропленням святою водою. Якщо хтось вірить, що саме ці великодні страви мають сакральне значення", — пояснив священник.

Втім, ніякого сакрального значення ковбаса і горілка в кошику після кроплення святою водою не набувають.

"Сакральне значення має тільки одна пожива – це свята Євхаристія. І що варто було б зробити? Відвідати храм, сповідатися, причаститися. А продукти, які ми освячуємо в кошиках, які священник благословляє для нашої поживи, – це вже другорядне в святі. Пасха наша – Христос. Він за нас віддав своє життя, він за нас постраждав, він воскрес і цим самим відкрив двері кожній людині до воскресіння", — резюмував митрополит Олександр.

Нагадаємо, в ПЦУ розповіли, що якщо жінка завітає до православного храму в брюках, або з непокритою головою, то в цьому немає ніякої проблеми. Але певний дрес-код все-таки є.